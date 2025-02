Certains Diables moins visionnés que d'autres par Rudi Garcia : "Il n'est pas nécessaire d'aller voir leurs matchs"

Rudi Garcia s'affaire en vue de son premier rendez-vous avec les Diables Rouges. Notre nouveau sélectionneur regarde un maximum de matchs pour constituer son groupe.

Dans un peu plus d'un mois, la Belgique affrontera l'Ukraine en barrage de Ligue des Nations. Quel sera le groupe retenu par Rudi Garcia à cette occasion ? Les choix s'affineront au fil des prochaines semaines, au gré des informations glanées par l'entraîneur français devant les matchs.

Le sélectionneur a été aperçu dans plusieurs stades de Pro League depuis son intronisation, il sera encore présent à Bruges ce soir pour le match du Club contre l'Atalanta. Les rencontres ciblées ne sont évidemment pas le fait du hasard.

"Ces premières semaines, nous nous concentrons effectivement sur les stades belges. Il n’est pas nécessaire d’aller voir les matchs de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois ou Amadou Onana. Nous les connaissons déjà" explique-t-il à Pickx + Sports.

Le Club de Bruges, un incontournable pourvoyeur de talents

"Je souhaite désormais suivre de plus près la compétition belge, car de nombreux jeunes Belges y jouent et mon staff et moi-même souhaitons mieux les connaître. Parce que s’ils sont meilleurs que les joueurs étrangers, pourquoi ne devrais-je pas les appeler ?" poursuit-il.

Parmi ces joueurs supervisés, il y a Hans Vanaken. En plus de lui avoir remis son troisième Soulier d'or, Garcia l'a vu en action en Coupe et sera à nouveau attentif à son match de ce soir : "Il suffit de regarder ses statistiques chaque année pour savoir à quel point il est bon. C'est un joueur décisif, aussi bien au niveau des buts que des passes. Donc oui, Vanaken fait partie des joueurs que nous suivons de près" confirment l'entraîneur fédéral. Le maître à jouer brugeois sait ce qui lui reste à faire, lui qui n'a plus été appelé depuis juin 2023.