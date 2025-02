Le verdict est tombé pour Union Saint-Gilloise - Ajax Amsterdam au Stade Roi Baudouin !

Ouf de soulagement général à l'Union Saint-Gilloise : le verdict est finalement positif pour le Stade Roi Baudouin. Pas de délocalisation du match contre l'Ajax Amsterdam.

Le "ouf" de soulagement qu'ont dû pousser les dirigeants de l'Union Saint-Gilloise ce mercredi suite à l'inspection du terrain a dû s'entendre à l'autre bout de la ville de Bruxelles : après étude de l'état du gazon au Stade Roi Baudouin, l'UEFA a décidé que le terrain était conforme à la règlementation européenne et pouvait donc accueillir Union-Ajax.

C'était la panique à l'USG depuis ce mardi après-midi et de fortes intempéries, qui avaient rendu le terrain impraticable et non-conforme aux normes UEFA. L'instance européenne avait alors recalé le Stade Roi Baudouin et demandé à l'Union de préparer un plan B.

Après négociations entre l'UEFA et l'USG, un délai avait été accordé : le verdict devait finalement tomber ce mercredi. Côté unioniste, on était resté optimiste, estimant que les meilleures conditions météorologiques et le travail des jardiniers suffiraient à rendre le terrain praticable.

Pari gagné pour l'Union Saint-Gilloise, donc : Union-Ajax se déroulera bien ce jeudi (18h45) à Bruxelles, sans devoir délocaliser en dernière minute. Les frais de cette relocalisation auraient été à charge du club, et il y aurait également eu de grandes chances que la rencontre se dispute à huis-clos, aggravant l'impact financier d'une telle mesure.

La Belgique du football toute entière ne peut que se réjouir de ce verdict, car une telle mésaventure aurait encore mis en lumière les soucis liés au Stade Roi Baudouin, dont la pelouse ne sera certainement pas impeccable ce jeudi...