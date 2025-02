Quels arbitres pour Charleroi-Anderlecht, Standard-Genk... ? Les désignations pour la 26e journée de Pro League

Quelques belles affiches sont au programme pour cette 26e journée, à commencer par Standard-Genk qui ouvrira les hostilités ce vendredi 14 février en soirée. Pour cette rencontre, c'est Mr Jan Boterberg qui sera au sifflet. Wesli De Cremer sera chargé de l'arbitrage vidéo.

Le duel prévu dimanche entre le Sporting Charleroi et le RSC Anderlecht sera dirigé par Mr Bert Put, tandis que Mr Simon Bourdeaud'hui (nouvel arbitre licencié FIFA de notre football) dirigera STVV - Club de Bruges.

Après les événements du week-end passé, le KV Malines sera très attentif aux décisions arbitrales et notamment au VAR ; les Sang & Or se rendent au Parc Duden et c'est Mr Nicolas Laforge qui dirigera Union-Malines.

Notons également les nominations de Mr Van Damme pour Gand-Beerschot et de Mr Van Driessche pour Antwerp-KV Courtrai.

