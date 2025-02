Une fusion entre deux wallons sur le retour ? "Mon rêve est qu'on entende l'hymne de la Coupe d'Europe dans la région"

Le débat sur une fusion potentielle entre le RAEC Mons et les Francs Borains est sur la table depuis un petit temps. Georges-Louis Bouchez l'a relancé.

La saison prochaine pourrait être marquée par un derby borain entre Mons et les Francs Borains. Les premiers cités visent la montée en D1B, les seconds visent le maintien dans la série, après l'avoir rejointe il y a un an et demi. Les deux équipes avaient failli fusionner en 2020, mais les Francs Borains s'étaient finalement désistés.

Aujourd'hui aux manettes du club, Georges-Louis Bouchez est beaucoup plus convaincu de la nécessité du projet : "Il faut être réaliste par rapport à l'économie du football. Ça coûte beaucoup d'argent et dans la région, il n'y en a pas. On ne va pas construire deux stades professionnels" a-t-il déclaré dans des propos tenus sur Tele MB et relayés par La Dernière Heure.

"Il faut donc se poser les bonnes questions si on veut que toutes les écoles de la région puissent en profiter. Je ne dis pas que c'est à l'ordre du jour pour demain matin mais c'est inévitable pour avoir un club qui dure" poursuit-il. Le président a en tête un autre exemple qui fleure bon les terrils : "À l'image du club de Genk qui est le fruit d'une fusion. Moi, mon rêve est qu'on entende l'hymne de la Coupe d'Europe dans la région".

Le RAEC moins enthousiaste qu'à l'époque ?

Du côté de Mons, on reconnaît que la situation économique de la région n'est pas facile : "On se partage un portefeuille économique qui n'est pas extensible" reconnaît Bernard Courcelles. Mais le RAEC ne veut pas brûler les étapes : "En fait, depuis leur retrait de la fusion, un tel projet a été enterré. Aujourd'hui, il n'y a aucun agenda à ce sujet. Notre concentration est aujourd'hui sur le projet mis en place pour monter en D1B".

Si un tel projet venait à voir le jour, ce ne serait donc pas pour demain. Pourtant, la situation évolue : en 2020, les deux clubs évoluaient dans le foot amateur, ils pourraient tous deux être complètement professionnels la saison prochaine.