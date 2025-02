"Ce sport n'est plus le même" : Gasperini peste contre le penalty sifflé pour le Club de Bruges

Gian Piero Gasperini n'a pas digéré le penalty sifflé pour le Club de Bruges en toute fin de rencontre.

Une rencontre riche en occasions a eu lieu hier soir au stade Jan-Breydel entre le Club de Bruges et l'Atalanta en Ligue des champions. Les Brugeois se sont imposés 2-1 (Jutglà et Nilsson) en fin de match, grâce à un penalty généreusement accordé par l'arbitre turc Umut Meler.

Visiblement très agacé, Gian Piero Gasperini n'a pas compris pourquoi ce penalty a été accordé aux Brugeois : "C'est un cadeau bon marché qui détermine le résultat. Nous avons déjà vécu cela en Italie, et maintenant cela se passe aussi en Europe."

"Les règles ne sont plus claires et ne donnent plus de repères. Ce n'est pas seulement pour les mains, mais cela peut être interprété de multiples façons. Le football prend une direction qui n'a plus rien à voir avec le sport", a exprimé Gasperini en conférence de presse.

Estimant qu'il s'agit d'une simulation, il n'a pas mâché ses mots : "Les joueurs se jettent sur le ballon dans le but de tromper, ils essaient tous d'obtenir un penalty. Ce n’est pas l’esprit du football. Les règles sont dingues."

Un résultat (2-1) qui arrange tout de même le Club de Bruges pour ce match aller de barrage en Ligue des champions.