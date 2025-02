Le match européen qu'on oublie un peu : ce qu'il faut savoir du futur adversaire de La Gantoise

Ce jeudi, les Gantois reçoivent le Betis Séville pour le match aller de barrage de Conference League. Voici ce qu'il faut savoir des hommes de Manuel Pellegrini.

Au contraire des deux autres compétitions européennes, le mini championnat de la Conférence League se jouait en 6 journées et non 8. Les équipes n'avaient donc pas le droit à l'erreur. La Gantoise et le Betis ont livré une campagne cohérente avec 3 victoires et 3 défaites, 9 points et une 17ème place pour Gand et 3 victoires, un nul et une défaite, 10 points et une 15ème place pour le Betis.

En championnat, c'est plus compliqué pour le Betis, pointant à la 11ème place du classement. Une victoire sur les six derniers matchs : peut-être est-ce le bon moment pour La Gantoise de faire un bon résultat. Les Espagnols ont également été sèchement éliminés de la Copa Del Rey il y a un mois, en 1/8ème de finale par Le FC Barcelone sur le score de 5-1.

Les joueurs dont il faudra se méfier

Diego Llorente, l'expérimenté défenseur de 31 ans enchaine les bonnes performances sans pour autant empêcher son équipe de prendre des buts. La paire Giovanni Lo Celso-Isco peut faire très mal. Le magicien Isco, passé par le Real Madrid peut sortir un éclair de génie à tout moment tandis que Lo Celso, même s'il revient de blessure, est le meilleur buteur sévillan en championnat (7 buts en 15 matchs).

En attaque, le rusé Cédric Bakambu marque facilement. Même s'il est moins en réussite cette saison, il a les qualités pour faire mal. Son remplaçant aussi est à surveiller. Vitor Roque, jeune espoir brésilien de 19 ans, est prêté par le Barça et a déjà inscrit 7 buts toutes compétitions confondues. Il attend son premier but en Conférence League alors prudence dans la défense gantoise.

Un transfert de taille

Le club espagnol n'a pas été très actif sur le marché mais a tapé deux grands coups. Après le départ de Assane Diao pour Côme pour 12 millions, le club a réinvesti l'argent dans un attaquant, Cucho Hernandez. Ultra efficace aux USA (49 buts et 30 assists en trois saisons), le buteur colombien retente l'expérience européenne après un premier passage mitigé en Espagne et en Angleterre.

Enfin, LE transfert du Betis, c'est le prêt d'Antony. Souvent critiqué à Manchester United, l'ailier brésilien a joué deux bons matchs pour ses débuts en Espagne, avec un but à la clé. Il sera très dangereux et sûrement la star du match dont il faudra se méfier.