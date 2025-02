Officiel : viré en Pro League la saison dernière, un entraîneur reprend du service dans le championnat brésilien grâce à John Textor

John Textor a beau limoger les entraîneurs de ses clubs, ce n'est pas pour ça qu'il ne les rappelle pas à la rescousse quelques mois plus tard dans une autre équipe de la galaxie. C'est ainsi que l'homme d'affaires américain a rappelé Claudio Caçapa.

L'entraîneur brésilien avait pris la place de Vincent Euvrard au RWDM en tout début de saison dernière. Ses efforts n'avaient pas suffi à redresser l'équipe, il avait été remplacé en février par Yannick Ferrera.

Caçapa repart en mission à Botafogo, le club brésilien détenu par Textor. Il arrive en tant qu'intérimaire, le temps que la direction ne trouve un successeur à Artur Jorge, viré au mois de janvier.

Entraîneur intérimaire, une fonction déjà occupée par l'ancien T1 Molenbeekois : avant de rejoindre le Stade Machtens, Caçapa avait déjà repris provisoirement Botafogo, après sept ans dans le staff de l'Olympique Lyonnais.

Cláudio Caçapa é o novo auxiliar técnico permanente do Botafogo.



Com reconhecida passagem recente no Glorioso, Caçapa terá como a primeira missão o comando técnico interino da equipe até a chegada do novo treinador.



Em 2023, Cláudio obteve resultados expressivos comandando a… pic.twitter.com/Iu67A5xpwR