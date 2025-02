Une soirée cauchemardesque pour nos clubs belges : La Gantoise s'incline lourdement face au Betis

Pour se qualifier en huitièmes de finale de la Conference League, La Gantoise aura besoin d'un exploit. Les Buffalos se sont inclinés sur le score de 0-3 face à un Real Betis qui n'était pourtant pas exceptionnel.

Décidément, la soirée de ce jeudi sera à oublier pour nos clubs belges. Trois défaites pour trois formations de notre pays engagées en barrages de Coupe d'Europe.

En début de première période, c'était un match plaisant qui avait lieu. Des occasions de part et d'autre, sans qu'aucune des deux équipes ne trouve la faille. Dans la suite de ce premier acte, Davy Roef a notamment sauvé les locaux à deux reprises.

Une deuxième mi-temps à oublier

Quelques instants après le coup d'envoi de la seconde période, la rencontre a commencé à tourner au cauchemar pour les Buffalos. Antony feinte deux défenseurs et place un tir enroulé dans le petit filet. Le portier belge ne peut rien faire.

Antony fleurt helemaal op bij z'n nieuwe club! 🤩🇪🇸 pic.twitter.com/aEkGV9v1Pb — Play Sports (@playsports) February 13, 2025

Alors que les Gantois n'arrivent pas à apporter énormément de danger, c'est le 0-2 qui va ensuite survenir à la 71e. Suite à une perte de balle de Tsuyoshi Watanabe, l'ancien joueur du Real Madrid, Isco, trouve Bakambu qui double la mise.

Real Betis doet er nog eentje bij! 🫠🇪🇸 pic.twitter.com/4vsdf3SQ5v — Play Sports (@playsports) February 13, 2025

Le dernier but du Betis est survenu dans les derniers instants de la rencontre. Sur un corner espagnol, Bakambu dévie le ballon au premier poteau, et Sergi Altimira se place parfaitement au second pour inscrire une troisième rose.