Une surprise...qui n'en est pas vraiment une : un club de Pro League se sépare de son capitaine

Avec dix points de retard sur la première équipe hors de la zone rouge, Courtrai se prépare à rejouer les Playdowns. La saison dernière, les Kerels avaient fini contre Charleroi mais avaient fini par se sauver grâce au barrage remporté contre Lommel.

Ils auront donc une nouvelle fois besoin de toutes leurs forces vives dans la bataille. C'est dans ce contexte que le club a annoncé cette après-midi le départ de son capitaine Joao Silva.

Thank you, João! 🤝



João Silva verlaat KVK en vertrekt definitief naar Sport Recife in Brazilië. 🇧🇷



We bedanken João voor zijn niet-aflatende inzet voor de club & wensen hem veel succes in het vervolg van zijn carrière! 👊



📝 Alle info via de link ⬇️