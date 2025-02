"C'est un résultat qui laisse des opportunités." : Sébastien Pocognoli croit encore en la qualification de l'Union Saint-Gilloise pour les huitièmes de finale de l'Europa League

Sébastien Pocognoli garde espoir. L'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise est conscient que la qualification reste difficile, mais pas impossible. La défaite 0-2 à domicile contre l'Ajax complique néanmoins la situation...

Une soirée cauchemardesque, que ce soit au niveau de la pelouse ou du score. L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée sur le score de 0-2 au Stade Roi Baudouin face à l'Ajax Amsterdam lors du match aller des barrages de l'Europa League. Les Bruxellois sont tombés sur plus forts qu'eux.

Sébastien Pocognoli s'est présenté en conférence de presse avec un air déçu. L'entraîneur a évoqué un match qui a eu du mal à démarrer : "Nous étions en place avec et sans ballon en première mi-temps. Nous avons eu des occasions et avons vraiment mis en place ce pressing, peut-être parfois pas assez bon," rapporte le coach, comme l'explique La Libre.

L'efficacité des Ajacides a puni les Unionistes au retour des vestiaires : "Ils ont offert un jeu plus juste et dominé techniquement. Ce qui est dommage, c'est que le premier but tombe sur un manque de marquage de notre part. Le second, c'est de la classe individuelle."

Pas encore éliminés malgré le score

Pocognoli ne se laisse pas abattre. Pour lui, rien n'est impossible, même si ce sera compliqué : "Il reste un match à jouer. C'est un résultat qui laisse des opportunités. L'Ajax va essayer de se mettre à l'aise rapidement, mais on sait que si on est dans un meilleur jour individuellement, et qu'on marque le premier but, tout peut être différent."

L'Union Saint-Gilloise se déplacera à la Johan Cruijff Arena à Amsterdam jeudi prochain pour le match retour des barrages de l'Europa League. Renverser la situation là-bas semble plus que compliqué, mais Anthony Moris l'a notamment expliqué après la rencontre au micro de la RTBF, les Unionistes n'iront pas faire "un city-trip à Amsterdam".