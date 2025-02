Plus de 150 matchs en Angleterre, une suspension de cinq mois pour conduite violente : le transfert survenu après la clôture du mercato qui est passé inaperçu en Pro League

Rajiv Van La Parra a fait ses débuts avec le Beerschot contre Charleroi le weekend dernier, après six mois sans club. Un nom qui n'est pas inconnu aux amateurs de football anglais d'il y a quelques années.

Dirk Kuyt n’est sans doute pas étranger à la venue de Rajiv Van La Parra au Beerschot. L’entraîneur des Rats était aussi désagréablement surpris que dépourvu par le départ de dernière minute de Thibaud Verlinden à Louvain. Comme son compatriote de coach Van La Parra a été formé à Feyenoord. Il n’y a pourtant jamais disputé le moindre match professionnel. Retour sur le parcours d’un joueur passé maître dans l’art du contre-pied, tant sur le terrain qu’en dehors.

Ses débuts professionnels, le demi-frère de Georgino Wijnaldum les effectue du côte de Caen. Celui qui est aussi le cousin de l’ancien joueur du Real Madrid Royston Drenthe n’a pas l’éclosion fulgurante et prend son temps pour grappiller du temps de jeu, même lorsque l’équipe redescend en Ligue 2.

En décembre 2010, un an après sa première titularisation, il connaît le premier tournant de sa jeune carrière. Nommé Rajiv en l’honneur de Rajiv Gandhi, homme d'état indien (fils d’Indira Gandhi, la deuxième femme au monde élue démocratiquement à la tête d'un gouvernement) assassiné (comme sa mère) un mois avant la naissance du sujet de cet article, Van la Parra ne fait pas preuve de la même sagesse que son mentor spirituel. Il bouscule un arbitre et écope de cinq mois de suspension pour comportement violent.

Une carrière en dents de scie

Laissé de côté à son retour, il résille son contrat pour revenir au pays, à Heerenveen. Le joueur frisson de l’équipe de Frise reçoit enfin cette reconnaissance après laquelle il courait. Sa petite centaine de matchs en Eredivise le conduit chez les U21 néerlandais en compagnie de joueurs tels que Virgil van Dijk ou encore Leroy Fer.

Cela attire également l’attention des recruteurs : en 2014, Van La Parra file à Wolverhampton. Auteur de 10 assists pour sa première saison en Championship, il évolue ensuite à Brighton et Huddersfield. C’est là qu’il connaît la plus belle période de sa carrière. Titulaire régulier, il aide Huddersfield à décrocher la montée en Premier League et confirme avec une saison pleine parmi l’élite. Mais la suite est moins folichonne et lui vaut un prêt à Middlesbrough, où ça ne se passe pas beaucoup mieux. A son retour, Huddersfield est de retour en Championship.

La dynamique est cassée : en 2019, il découvre la Ligue des Champions, mais ce n’est finalement qu’une carotte pour amorcer son transfert à l’Etoile Rouge de Belgrade. Son aventure en Serbie se finit d’ailleurs au bout de six mois, suite aux problèmes financiers traversés à l’arrivée du coronavirus. Il transite alors par la deuxième division espagnole et l’antichambre de l’élite allemande sans convaincre.

Comme un peu plus de dix ans plus tard, son salut passe par un retour au pays. Après être monté en puissance en deuxième division avec Almere, il accompagne l’équipe en Eredivise et retrouve du temps de jeu. Mais son aventure chez les promus n’a pas débouché sur la prolongation de son contrat. Sans ces six mois sans club, Van La Parra ne serait sans doute pas au Beerschot actuellement. Dirk Kuyt a su jouer de la situation pour pouvoir bénéficier d’un joueur d’expérience…qui n’aura plus envie de refaire l’ascenseur comme cela a trop souvent été le cas dans sa carrière.