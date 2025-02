🎥 Tjaronn Chery toujours aussi providentiel : l'Antwerp renoue avec la victoire et met la pression sur Anderlecht

L'Antwerp s'est imposé 2-1 contre Courtrai. Le Great Old revient provisoirement à la quatrième place.

Après sa faible prestation du weekend dernier à Anderlecht (défaite 2-0), l'Antwerp avait à coeur de se racheter. Dans un Bosuil qui restait sur la frustration de la rencontre face à ces mêmes Anderlechtois (en coupe, cette fois), les hommes de Jonas De Roeck ont bien mieux commencé.

Le but d'ouverture est tombé après 20 minutes, sur un coup franc astucieusement joué par Tjaronn Chery et conclu par Vincent Janssen, comme à la parde (1-0).

⚽️ GOAL: Vincent Janssen

🇧🇪 Royal Antwerp 1-0 KV Kortrijkpic.twitter.com/KNUBdqf9f1 — Goals Xtra (@GoalsXtra) February 15, 2025

Le but du break est survenu peu avant la mi-temps. À l'assist 20 minutes plus tôt, Chery s'est cette fois mué en buteur, avec une facilité toujours aussi déconcertante dans le dernier tiers du terrain (2-0).

⚽️ GOAL: Tjaronn Chery

🇧🇪 Royal Antwerp 2-0 KV Kortrijkpic.twitter.com/seFmK9sq4a — Goals Xtra (@GoalsXtra) February 15, 2025

L'Antwerp assure l'essentiel

Pas largué pour autant, Courtrai a livré un match courageux, réduisant le score en début de deuxième acte sur un joli numéro d'Abdelkahar Kadri (2-1). Insuffisant toutefois pour ramener un point d'Anvers.

⚽️ GOAL: Abdelkahar Kadri

🇧🇪 Royal Antwerp 2-1 KV Kortrijkpic.twitter.com/SrYCNdtsEQ — Goals Xtra (@GoalsXtra) February 15, 2025

Les Kerels enchaînent un dixième match sans victoire et sont plus que jamais avant-derniers. De son côté, l'Antwerp retrouve le sourire et reprend provisoirement la quatrième place d'Anderlecht, qui joue demain à Charleroi.