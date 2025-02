📷 La fédération joue la carte de la nostalgie : le clin d'oeil à la Coupe du Monde 2018 des Diables

Si les deux matchs les plus mémorables de ce Mondial russe (contre le Japon et le Brésil) l'ont été sur base des souvenirs avec le premier jeu de maillot, en rouge, la deuxième vareuse a elle aussi connu quelques beaux moments.

Les joueurs étaient ainsi vêtus de jaune pour le match contre la Tunisie (la plus large victoire du tournoi) et sont restés dans l'histoire avec ce deuxième jeu de maillot au moment de se voir décerner la médialle de bronze après la deuxième victoire contre l'Angleterre.

La fédération joue sur la corde de la nostalgie en s'inspirant de ce maillot pour désigner la tenue extérieur de nos Red Flames, dévoilée aujourd'hui.

And it was all Yellow. đź’› Here’s our brand new @adidasfootball away shirt. Get your new gear in our webshop. đź›’ #FLAMETIME #adidasfootball #WEURO2025 pic.twitter.com/cM2dXC6hmb