Felice Mazzu revient sur l'un des joueurs les plus gentils croisés durant sa carrière : "Je n'en ai pas vu beaucoup comme lui"

Felice Mazzu en est à son cinquième club différent en Pro League. Il y a retrouvé un certain Loïc Lapoussin, qu'il avait déjà bien connu à l'Union.

C'est aussi grâce aux qualités humaines, aux capacités de people mangement de Felice Mazzu, que Saint-Trond a pu se permettre de recruter Loïc Lapoussin et Didier Lamkel Zé dans la même fenêtre de mercato. Tout le monde n'aurait sans doute pas pris le risque de gérer les deux joueurs dans le cadre de la course pour le maintien.

Interrogé par la RTBF, Mazzu relativise tout de même : "Un mercato risqué ? Je suis arrivé à un âge où il faut tout essayer parce qu'un jour, je ne pourrai plus rien essayer. Plus sérieusement, mon noyau manquait de caractère et de maturité, et j’estime que ces joueurs correspondaient au profil… même si je sais qu'ils sont décriés pour leur comportement".

Un besoin de liberté

L'entraîneur des Canaris souligne que jusqu'ici, il n'y a rien à reprocher aux deux joueurs concernés, que du contraire : "Ils savent qu’ils ont des choses à prouver au monde extérieur, et notamment les médias, qui les dépeint de manière négative… à juste titre ou pas. C’est à eux de prouver qu'au-delà d'être de bons joueurs, ce que personne ne nie, ils savent aussi vivre dans un groupe et respecter leurs collègues".

Si Mazzu s'est montré enthousiaste à l'idée de retravailler avec Lapoussin, c'est qu'il connaît le garçon : "Vous savez, en 18 ans de coaching professionnel, je n’ai jamais croisé un joueur aussi aimable et respectueux que Lapoussin ! Loïc a eu des errements dans le passé… et il en aura peut-être encore, mais côté gentillesse, je n'en ai pas vu beaucoup comme lui".

"Lamkel Zé, c’est un peu différent : c'est un profil atypique qui requiert une communication et une connexion différentes. Ce n’est pas toujours simple… mais si on arrive à lui parler et ressortir ce qu'il a à l'intérieur, on en obtiendra beaucoup" conclut Mazzu. La méthode porte déjà ses fruits : les deux joueurs ont marqué face au Club de Bruges, même si cela n'a pas permis à Saint-Trond de regoûter à la victoire.