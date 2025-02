L'Union n'avait plus perdu en championnat depuis le mois d'octobre : "C'est ça qui fait la différence"

L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée 0-1 contre Malines. La fin d'une belle série pour les pensionnaires du Parc Duden.

Pour la deuxième fois de la saison, Sébastien Pocognoli a aligné Franjo Ivanovic, Mohammed Fuseini et Promise David côte à côte en attaque. Une association prometteuse, mais la rengaine est connue : ce n'est pas parce qu'on aligne plus d'attaquants qu'on marque forcément plus de buts.

"On s’est créé quelques bonnes occasions par moments, on n’a pas su marquer dans les moments importants et Malines a su être concret dans leur style de jeu et c’est ça qui fait la différence, je pense" analysait Sébastien Pocognoli au micro de la RTBF.

Se remobiliser pour relancer la dynamique

Le résultat sonne comme une fin de série pour l'Union : outre les six victoires consécutives en championnat, les Saint-Gillois restaient aussi sur 14 matchs de rang sans défaite. Le dernier revers datait du 27 octobre contre le Cercle de Bruges.

"Notre pressing était insuffisant en première mi-temps en général et en deuxième mi-temps, on a fait les changements qu’il fallait en fonction du bloc bas de Malines. On a essayé avec toutes les possibilités qu’il y avait sur le banc donc il n’y a pas de regrets, on a créé assez. On n’a pas non plus donné énormément" note Pocognoli.

"Il y a des matchs où on ne peut pas non plus être parfait mais malheureusement ça fait mal car on s’était habitué à des résultats positifs… Néanmoins, je reste positif avec ce qu’on a produit ces dernières semaines, tout n’est pas à jeter dans ce match, il y avait des bonnes choses mais il nous a manqué peut-être ce brin de fraîcheur et de lucidité dans le dernier geste" conclut l'entraîneur saint-gillois, qui voudra éviter une troisième défaite en une semaine sur le terrain de l'Ajax Amsterdam.