Une grande première pour Attila Szalai au Standard, 434 jours plus tard : "J'ai des temps très durs derrière moi..."

Le défenseur central hongrois a disputé les 90 minutes d'un match officiel pour la première fois depuis 434 jours, avec le Standard face à Genk. Un bel accomplissement pour Attila Szalai, qui aurait toutefois préféré une fin plus heureuse.

Ce vendredi soir face au Racing Genk, Ivan Leko procédait à six changements dans son onze de base par rapport à l'équipe qui s'était lourdement inclinée sur la pelouse de Westerlo, le week-end dernier. Parmi eux, la toute première titularisation d'Attila Szalai, qui n'était jusqu'alors monté au jeu que durant cinq minutes, face à Dender.

90 minutes en match officiel, 434 jours plus tard

Aligné aux côtés d'Henry Lawrence, Bosko Sutalo et Marlon Fossey, le défenseur central hongrois a réussi à disputer les 90 minutes de la rencontre. Un bel accomplissement pour lui. Son dernier match officiel disputé en entier remontait en effet au 8 décembre 2023 lors d'une rencontre de Bundesliga entre Hoffenheim et Bochum, 434 jours auparavant.

En mars 2024 (deux fois) et en juin (une fois), il avait aussi disputé les nonante minutes des rencontres amicales de la Hongrie face à la Turquie, au Kosovo et à Israël. Mais à l'Euro, il avait cédé sa place à onze minutes du terme contre la Suisse, avant de rester sur le banc contre l'Allemagne et de monter au jeu à 16 minutes de la fin face à l'Écosse.

"Pour moi, c'était très important de jouer un match entier. J'ai des temps très durs derrière moi, j'étais heureux d'être sur le terrain et j'ai essayé de faire mon possible pour aider l'équipe. Je me sens bien physiquement, même si comme vous l'avez dit, c'était mon premier match de la saison. Je me suis bien entraîné, je me sens en bonne forme et j'étais très heureux lorsque le coach m'a appris que j'allais jouer, il n'y a pas de meilleur sentiment pour un joueur."

Attila Szalai n'est pas venu jouer les Play-Offs 2, mais la situation se complique

L'international à 46 reprises aurait toutefois préféré accrocher un bon résultat pour sa réelle première avec les Rouches. "C'est dommage que notre combat n'ait pas rapporté ce que nous souhaitions, mais je pense qu'on peut être fiers parce que l'équipe a tout donné."

"On était trop passifs en première mi-temps, le coach nous a dit de presser plus haut, d'être plus agressifs et on a su se procurer des occasions quand on l'a fait. Il faut continuer sur cette voie, parce qu'on est une bonne et jeune équipe, avec une bonne énergie et une bonne mentalité."

Arrivé pour entretenir l'espoir de Champions Play-Offs des Rouches qui s'est encore atténué après la victoire sur le fil de Gand face au Beerschot, et pour apporter une touche nécessaire d'expérience à une défense qui en manquait, Attila Szalai a eu droit à quelques semaines d'adaptation avant le début du calendrier infernal des Rouches.

"Je dois encore apprendre certains automatismes, comme les déplacements de mes coéquipiers et comment je dois les couvrir, mais mon intégration a été facile car ce sont tous des bons joueurs et des bons gars", a conclu un Attila Szalai que l'on devrait revoir dans les prochaines semaines, et qui nous a confirmé que le Standard ferait tout pour accrocher sa sixième place.