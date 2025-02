Le Bayern de Kompany évite le pire de justesse, Benfica s'en sort aussi : tous les résultats de Champions League

Le Bayern Munich a bien failli devoir passer par les prolongations pour s'en sortir face au Celtic Glasgow. Benfica et Monaco se sont rendus coup pour coup.

Encore un peu et le Bayern Munich de Vincent Kompany devait passer par les prolongations pour s'en sortir face au Celtic de Glasgow. Après une courte victoire au match aller, les Bavarois se sont retrouvés menés au retour des vestiaires sur un but écossais signé Kuhn.

Jusqu'au bout du suspens, on a cru que le Bayern irait aux prolongations, face à un Celtic où Arne Engels était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre. Mais en toute fin de rencontre, Alphonso Davies a inscrit le but de la qualification (90e+4). Kompany, fort critiqué ces derniers mois, peut souffler.

Entre Benfica et Monaco, le suspens a également été total : à la mi-temps, Akturkoglu et Minamino s'étaient répondus (1-1), avant qu'un but de Ben Seghir en seconde période remette l'ASM dans la course à la qualification.

Pavlidis faisait 2-1 à la 76e sur penalty, avant un but de l'ex-Anversois Ilenikhena qui remettait Monaco dans la course aux prolongations (81e). Kökçu, très vite, faisait cependant 3-3 à la 84e pour permettre au Benfica de se qualifier.