Le Club de Bruges peut réaliser l'exploit à l'Atalanta Bergame

Victorieux à l'aller, le Club de Bruges a toutes les cartes en mains pour la qualification.

Ce soir à 21h, Nicky Hayen et ses hommes joueront un match plus qu'important puisqu'il s'agit du match retour des barrages de Champions League. Victorieux 2-1 au Jan Breydel, les Brugeois se doivent de jouer le coup à fond pour se qualifier.

Un cador italien

L'Atalanta Bergame fait partie désormais des cadors italiens. Longtemps leader de Serie A, le club a connu un début d'année 2025 compliqué. Toujours sur le podium, les hommes de Gian Piero Gasperini pointent à une jolie 3ème place. Avec 2 victoires, 2 nuls et une défaite sur leurs 5 derniers matchs de championnat, les Italiens sont relativement en confiance.

Leur campagne de Ligue des Champions a été une réussite. Après le sacre de l'année dernière en Europa League, l'Atalanta a répondu présent au rendez-vous de cette année. Une petite défaite face au Real Madrid de Thibaut Courtois et sinon 3 nuls et 4 victoires pour arborer une solide 9ème place au classement général à un petit point des places directes en 1/8ème de finale.

Un visage bien connu

Après son retour à la maison, au Jan Breydelstadion, Charles De Ketelaere aura à coeur d'accueillir comme il se doit ses ex-coéquipiers dans son nouveau jardin, le Gewiss Stadium. Décisif à 9 reprises en 24 matchs de championnat et 9 fois en 9 matchs de Ligue des Champions, l'attaquant sera bien sûr un grand danger pour Simon Mignolet et ses défenseurs.

Avec cet avantage d'un but et la règle du but à l'extérieur n'étant plus d'application, les Brugeois ont tout à faire ce soir. Il faudra se montrer solide et concentrer du début à la fin comme à l'aller. Cependant, l'Atalanta est dans une période de moins bien, déplore plusieurs blessés et sera sous pression après la défaite du match aller. Rendez-vous ce soir à 21h pour continuer à écrire l'histoire.