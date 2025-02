Petit poucet il y a peu, Bruges est aujourd'hui respecté en Europe... et ce n'est pas Gian Piero Gasperini, le coach de l'Atalanta, qui dira le contraire

L'entraîneur de l'Atalanta, Gian Piero Gasperini, sait que le Club de Bruges peut faire mal à son équipe, ce mardi soir. Le T1 du dernier vainqueur de l'Europa League veut voir une autre prestation que la semaine dernière, mais souligne la dangerosité de la menace brugeoise.

C'est une affiche historique pour le Club de Bruges et l'ensemble du football belge. Ce mardi soir, les Blauw & Zwart tenteront d'arracher leur qualification pour les 1/8es de finale de la Ligue des Champions sur la pelouse de l'Atalanta.

Vainqueurs 2-1 au match aller, les troupes de Nicky Hayen devront conserver leur avantage au sein du Gewiss Stadium, et devront exploiter leurs contre-attaques avec efficacité pour faire mal au dernier vainqueur de l'Europa League.

Gian Piero Gasperini "craint la menace" brugeoise, mais veut la qualification

De son côté, l'Atalanta Bergame est dans une période plus difficile, n'a remporté qu'un seul de ses six derniers matchs et a encore été accrochée par Cagliari, ce week-end. Le T1, Gian Piero Gasperini, sait que ses joueurs devront afficher un bien meilleur visage que celui montré au Jan Breydel pour inverser la tendance.

"Le Club de Bruges est bien sûr probablement une meilleure équipe à domicile, mais il constituera aussi une menace sérieuse pour nous ce mardi. Notre prestation devra être tactiquement et techniquement correcte. Il faut de la colère et une envie de renverser les choses, c'est un match très important pour nous.", déclarait-il en conférence de presse, ce lundi soir, selon les propos de Sporza.

Encore considéré comme un petit poucet sur la scène européenne il y a peu, le Club de Bruges est aujourd'hui respecté et ne constitue plus un tirage au sort facile pour ses adversaires. "Cette équipe nous a laissé une très bonne impression la semaine dernière. Il faudra être à notre meilleur niveau pour arracher cette qualification", a conclu l'entraîneur de l'Atalanta.