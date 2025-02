Le nouveau chouchou du Lotto Park intéresse déjà un grand club européen

Verra-t-on déjà Jan-Carlo Simic quitter le RSC Anderlecht ? Un club serait en tout cas intéressé.

La rumeur est à prendre avec des pincettes, ne provenant que d'un fanmedia : selon Le Petit OM, l'Olympique de Marseille s'intéresserait de près à Jan-Carlo Simic. Le défenseur central serbe de 19 ans est arrivé l'été dernier à Anderlecht en provenance de l'AC Milan, et son CV en fait naturellement un talent très suivi.

Marseille pourrait ainsi sonder le RSCA l'été prochain pour se renseigner sur les options concernant Simic. Le club phocéen veut renforcer le poste de défenseur central avec un ou deux joueurs à l'intersaison.

Reste bien sûr à voir si Anderlecht serait vendeur, et à cette question, on peut répondre que tout dépendra du prix - et de l'évolution de ses concurrents. Lucas Hey a été transféré en défense centrale et s'y épanouit, mais Adryelson n'est que prêté par l'OL. Jan Vertonghen, lui, devrait prendre sa retraite en fin de saison.

Au vu de son âge et de son fort potentiel, il y a très peu de chances pour que Simic soit vendu, mais le Serbe sera attentif à son temps de jeu : déjà aligné à 37 reprises cette saison, il a été mis sur le banc deux semaines d'affilée en championnat récemment.

Jan-Carlo Simic est évalué à 7 millions d'euros sur le marché des transferts, mais au vu de sa progression rapide, il pourrait en valoir bien plus un an plus tard. De plus, le public du Lotto Park en a fait son chouchou. Olivier Renard ne se rendrait pas populaire en le bradant l'été prochain...