Deux Brugeois dans l'équipe de la semaine en Ligue des Champions

L'UEFA vient de dévoiler l'équipe de la semaine en Ligue des Champions. Deux joueurs du Club Bruges y figurent.

Sans surprise, celui qui ne fait que faire parler de lui en ce moment, Chemsdine Talbi, prend sa place dans le XI. Le Belgo-Marocain a été auteur d'un doublé face à l'Atalanta en inscrivant les deux premiers buts à la 3e et 27e minute de jeu.

Le deuxième Brugeois est Ardon Jashari. Le Suisse, qui avait déjà reçu le trophée d'Homme du Match, prend également sa place dans la Team of the Week. Il est indirectement impliqué sur les deux premiers buts des Blauw en Zwart et a sorti une prestation magistrale au milieu de terrain.

Faisons maintenant le tour de l'équipe de la semaine complète. Un ancien Brugeois qui a délivré une passe décisive est également dans l'équipe : Noa Lang. Après son triplé contre Manchester City, Kylian Mbappé est bien évidemment présent.



Orkun Kökçü et Vitinha complètent le milieu de terrain avec Jashari. En ce qui concerne la défense, on y retrouve Nuno Mendes sur le côté gauche, Hancko et Flamingo dans l'axe, et Valverde sur le côté droit. L'ex-Anderlechtois, Kasper Schmeichel, est le gardien désigné.