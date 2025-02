Du Standard au Beerschot, en passant par STVV, Francky Dury se livre à Walfoot sur la course au sauvetage : "Le mercato hivernal joue un grand rôle"

Dans notre pays, la lutte pour la relégation est plus intéressante que jamais. Du Standard à Saint-Trond, beaucoup d'équipes joueront encore leur avenir en D1A au cours des prochaines semaines. Ancien coach de Zulte-Waregem, Francky Dury nous éclaire sur cette bataille de tous les instants.

L'ancien entraîneur de Zulte-Waregem a d'abord tenu à nous rappeler une chose : sous sa direction, l'Essevee ne s'est jamais battu pour son maintien. "Si vous êtes en difficulté en janvier, vous devez déjà changer les choses", a-t-il débuté au micro de Walfoot.be, cette semaine.

Comme Leye et Berrier, venus du Standard

"Ma vision de la relégation est simple : je devais toujours être certain à 100 % du maintien, un mois avant la fin de la compétition régulière", nous explique Dury. "Les mois après janvier sont extrêmement importants pour les clubs en danger, et vous devez obtenir des résultats immédiatement à ce moment-là."

"Les bons transferts sont ce dont vous avez vraiment besoin lorsque vous luttez contre la relégation. Je me souviens de mon premier mercato à Zulte Waregem, lorsque nous avons recruté Mbaye Leye et Franck Berrier du Standard. Ces deux transferts ont été une réussite et l'une des raisons pour lesquelles nous avons pu nous maintenir malgré tout."

Les Canaris en difficulté

"Pour les clubs actuellement classés aux 13e et 14e places, c'est le moment de vérité", déclare Dury à propos de la lutte actuelle pour la relégation. "Le KV Kortrijk est vraiment en difficulté, mais a recruté des joueurs qui devraient normalement être capables de maintenir le club en D1."

"Pourtant, je ne pense pas que Courtrai et Saint-Trond soient capables de combler l'écart avec le Cercle et les équipes juste au-dessus avant la fin de la phase classique. Mais on voit aussi à quel point ça peut aller vite. Regardez le KV Malines, qui est passé de la 13e à la 10e place en une seule victoire."

Le Beerschot est presque condamné, la situation du Standard est idéale

Interrogé sur les noms des participants aux playdowns, Francky Dury s'est mouillé et a évidemment pointé le Beerschot. "Tout le monde sait qu'ils seront concernés jusqu'au dernier moment. Mais Courtrai a aussi un écart de 11 points à combler, c'est impossible."

Quant à savoir qui occupera les deux dernières places, il n'est pas du tout certain : "STVV doit rattraper six points, ce n'est pas facile non plus. Le Cercle, actuellement 13e, aura également du mal. Surtout avec cette Conference League qu'ils jouent encore."

Mais ce ne sont pas seulement les quatre dernières équipes qui sont en danger, car beaucoup de monde pourrait encore jouer ces playdowns. "Des équipes comme Westerlo et Dender courent toujours un risque d'y être."

"En tant qu'entraîneur, je préférerais être dans la situation de Standard que dans celle de Westerlo. Ces derniers sont certes être dans une bonne dynamique, mais ils doivent quand même performer autant que toutes les équipes autour d'eux. Le Standard doit simplement s'assurer de récolter suffisamment de points lors de ses quatre derniers matchs, contre des équipes du top 6", conclut Dury.