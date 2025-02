Hans Vanaken n'est pas le seul milieu de terrain qui impressionne à Bruges : "Dans son jeu, il me fait penser à René Vandereycken"

Le Club de Bruges a réalisé, mardi soir, un deuxième exploit contre l'Atalanta. Un exploit permis grâce à un milieu de terrain de grande qualité, composé évidemment d'Hans Vanaken, mais aussi d'Ardon Jashari.

Le Club de Bruges a battu deux fois l'Atalanta en une semaine. Les Blauw & Zwart ont poussé les Italiens au désespoir et se sont qualifiés pour les 1/8es de finale de la Ligue des Champions.

La Dea s'est un petit peu sabordée. Entre le capitaine Toloi qui a reçu un carton rouge absurde pour une réaction largement exagérée envers Maxim De Cuyper, puis l'entraîneur Gasperini qui a descendu en flèche son propre attaquant, Lookman. Ce dernier a réagi, regrettant les propos de son coach.

De son côté, le Club de Bruges a joué juste, surtout au retour, et a fait ce qu'il fallait. Selon Georges Leekens, la qualification des Brugeois est largement méritée. "Ce qu'ils ont montré contre l'Atalanta, je ne l'ai pas vu à Bruges ces dix dernières années", a-t-il déclaré au Nieuwsblad.

"À Porto (0-4 en 2022 ndlr), ils étaient aussi très forts, mais je classe cela encore au-dessus. Hayen est un gestionnaire d'hommes. Il a réussi à éliminer toute forme d'égoïsme de l'équipe en s'inscrivant dans l'ADN du club et a développé un style de jeu reconnaissable. Nous devons chérir ce type d'entraîneurs, et Bart Verhaeghe le fera aussi", poursuit-il.

En plus des piliers absolus, Leekens souhaite également mettre en avant les performances d'Ardon Jashari. "Vanaken est le pivot. Il forme avec Mignolet et Mechele l'épine dorsale de cette équipe. Le Club, avec des moyens limités sur la scène européenne, mérite des félicitations pour un joueur comme Jashari. Il me fait penser à René Vandereycken. Il est également gaucher et très dominant au milieu de terrain. Talbi reprend le rôle de Skov Olsen sans problème non plus."