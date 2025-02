"Il m'a confirmé que je pouvais m'en aller..." : Lucas Pirard revient sur son transfert au Standard raté cet hiver

Lucas Pirard semblait proche de signer au Standard cet hiver, mais le transfert ne s'était finalement pas conclu. Le portier prend maintenant place sur le banc avec Courtrai...

"C'était, pour moi, le moment idéal de partir et de revenir en bord de Meuse, que ce soit pour des raisons sportives ou familiales," explique avec une pointe de frustration le gardien.

L’intérêt des Liégeois pour le joueur de 29 ans fait suite à la blessure de Laurent Henkinet le 1ᵉʳ février dernier. "Je jouais à FIFA sur la PlayStation avec des amis, mais j'avais mis le match du Standard sur un autre écran. J'ai vu que Laurent était sorti, blessé. Mes amis m'ont directement dit que le Standard allait peut-être me téléphoner," admet Pirard au micro de L'Avenir.

Peu de temps après, le club wallon est bien entré en contact avec lui, mais Courtrai ne voulait pas le laisser partir : "J'ai essayé de joindre tout le monde, mais personne ne me répondait. À un moment, le CEO Sports m'a quand même précisé qu'on en parlerait après la rencontre contre Westerlo."

Le Standard représentait une occasion en or pour moi

Pour ne rien arranger, les Kerels se sont inclinés. "Tout le monde était de mauvaise humeur à cause de cette défaite. Moi, j'ai parlé au CEO Sports dans une pièce, juste tous les deux," révèle Pirard. "Je lui ai expliqué qu'on devait impérativement trouver une solution, que je ne me sentais plus bien à Courtrai et que l'intérêt du Standard représentait une occasion en or pour moi. Lui s'est énervé et m'a certifié que je ne partirais pas. La situation s'est envenimée et je suis rentré chez moi."

"Le lundi matin, soit le dernier jour du mercato, je suis directement allé parler à l'entraîneur, Yves Vanderhaeghe, et je lui ai demandé de faire quelque chose pour me permettre de partir," explique le portier. "Il a fait preuve de compréhension et a convaincu le CEO Sports que cela ne servait à rien de me garder. Je me suis donc rendu dans son bureau. Il m'a confirmé que je pouvais m'en aller… contre une somme d'argent."

Cette demande est celle de trop, et le Standard décide alors de refermer le dossier. Un accord avec Gavin Bazunu a finalement été trouvé.