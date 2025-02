"Je change de plan de carrière" : un ancien d'Anderlecht et de Charleroi épouse finalement la fonction de T1

Samba Diawara avait été confirmé comme entraîneur intérimaire jusqu'en fin de saison à Reims. Mais il continuera finalement à plus long terme.

Après avoir déjà pris le rênes de l'équipe suite au départ précipité de Will Still en fin de saison dernière, Samba Diawara a à nouveau repris du service comme entraîneur principal depuis le licenciement de Luka Elsner.

Il y a quelques semaines, le Stade de Reims l'a confirmé comme entraîneur intérimaire jusqu'en fin de saison. Mais Diawara ne retrouvera pas comme attendu son statut de T2 déjà occupé sous les ordres de Karim Belhocine et Felice Mazzu à Charleroi puis à Anderlecht.

Le directeur général Mathieu Lacour a en effet expliqué cette après-midi en conférence de presse que Diawara serait présent "à très long terme comme T1" : "Ce n'est pas un intérim et ce n'est même pas simplement jusqu'à la fin de saison, mais bien au-delà, quoi qu'il arrive".

Un changement de plan assumé

Samba Diawara s'est confié sur ce qui l'a poussé à accepter la mission : "Je suis obligé de prendre en considération tout ce qui m'entoure. D'abord, la position du club et des dirigeants, qui m'ont exprimé leur grande confiance. Il y a aussi les joueurs qui m'ont fait changer d'avis. La sympathie des supporters a compté également", explique-t-il, dans des propos relayés par L'Equipe.

"Je ne me serais jamais lancé si on ne m'avait pas manifesté cette confiance, presque avec l'assurance que cela allait fonctionner. La solution de facilité aurait été de me dire que je ne suis qu'un adjoint et que cela doit rester (ou redevenir) comme ça" poursuit-il.

Diawara aura fort à faire : Reims est quatorzième de Ligue 1, quatre points au-dessus de la place de barragiste : "Maintenant, les joueurs savent qu'ils auront affaire à moi. Je n'ai pas été contraint et forcé, je ne peux pas me défiler. Je me montre sous un autre jour et je vais l'assumer. Je me dis que je change de plan de carrière. Jusqu'ici, j'avais toujours eu en tête d'essayer d'être le meilleur adjoint possible, maintenant je suis déterminé en tant que coach".