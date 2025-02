Oubliez Anderlecht et l'Union : une équipe de D2 amateur a toutes ses chances en Europe ce soir

Pendant qu'Anderlecht et l'Union joueront leurs dernières cartes en Europa League, une autre équipe belge portera elle aussi fièrement les couleurs de notre football sur la scène continentale. Dans la banlieue anversoise, Berchem Sport accueille l'équipe danoise de Skjold.

Berchem Sport vit une saison bien difficile en D2 VV, l'équivalent de notre D2 ACFF, quatrième échelon du football belge. L'équipe anversoise reste sur trois défaites et pointe à la onzième place de la série, coincée entre Berg en Dal et le KSK Wellen.

Sauf que ce soir, Berchem aura l'occasion d'oublier tout cela...grâce à une rencontre de Coupe d'Europe. Le Ludo Coeckstadion est en effet en pleine effervescence à quelques heures du match de Fenix Trophy contre les Danois du BK Skjold.

Le Fenix Trophy est une compétition organisée par l'UEFA rassemblant les clubs amateurs de toute l'Europe. Cette saison, 16 clubs luttent pour le Graal. Aux côtés de Berchem, on retrouve des équipes telles que le FC United of Manchester, les Prague Raptors FC, le FC Oslo, Venus Bucuresti ou le Bury FC.

Introducing… our 2024/25 participants!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 FC United of Manchester

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Llantwit Major FC

🇨🇿 Prague Raptors Fc

🇳🇴 FC Oslo

🇩🇰 BK Skjold

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Walton & Hersham

🇧🇪 K. Berchem Sport

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Caledonian Braves

🇷🇴 Venus Bucuresti

🇵🇱 KP Bór Oborniki Śląskie

🇫🇮 Gilla FC

🇮🇹 Brera FC

🇩🇪…

L'Europe pour faire oublier le championnat

Si Berchem Sport est toujours présent dans la compétition au mois de février, c'est que l'équipe à disputé quelques matchs de haute volée, comme lors de ses deux victoires face aux Gallois du Llantwit Major AFC (7-2 à Anvers, 0-1 au Pays de Galles). Cela lui vaut de disputer ce soir, un quart de finale européen, ni plus ni moins.

"Le match arrive à point nommé, tout le monde sait que nous éprouvons des difficultés en championnat. Nous ratons des occasions et cela nous coûte des points. Mais ce match européen nous offre l'opportunité de renverser la situation, de prendre confiance et de devenir plus forts en tant qu'équipe. Nous avons travaillé dur cette semaine à l'entraînement, discuté de nos erreurs et cherché des solutions ensemble", explique l'entraîneur Pieter De Bot. Le match retour aura lieu le 9 avril au Danemark.