Thiago Motta a-t-il encore commis une grosse erreur concernant Samuel Mbangula ? "On se demande pourquoi il a fait ce choix"

Ce mercredi face au PSV, Samuel Mbangula n'est entré en jeu que pour disputer la prolongation. Un choix que ne comprennent pas les observateurs italiens, ni les supporters de la Juventus.

C'est l'une des surprises de ces barrages de Ligue des Champions. Ce mercredi soir, la Juventus a été éliminée de la compétition par le PSV, après prolongations.

Un sacré coup sur la tête de Thiago Motta, dont la position est contestée dans le nord de l'Italie depuis plusieurs mois. Il est de plus en plus probable que l'ancien milieu de terrain ne termine pas la saison.

Notamment parce que ses choix sont loin de faire l'unanimité, dans la botte. Ce mercredi, un joueur très apprécié par les fans de la Juve' a commencé sur le banc et n'est monté que très tard, ce qui a provoqué l'incompréhension générale.

Thiago Motta encore critiqué pour sa gestion de Samuel Mbangula

Ce joueur, il est Belge, puisqu'il s'appelle Samuel Mbangula. L'ailier gauche de 21 ans, auteur de quatre buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues, n'est monté au jeu qu'à la 90e minute et a donc disputé les prolongations face à Johan Bakayoko.

"Il est entré en jeu et en l'espace de quelques secondes, il a offert deux ballons savoureux à ses coéquipiers, qui n'ont pas su concrétiser. On se demande pourquoi il n'est pas monté plus tôt", s'interroge le média transalpin tuttomercatoweb.

Dès le mois de janvier et la Supercoupe d'Italie, Thiago Motta avait été fortement critiqué pour son choix de ne pas trop se servir de Samuel Mbangula, et pour bien d'autres raisons aussi. L'entraîneur italien épuise progressivement son crédit.