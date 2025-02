"Beaucoup de choses doivent changer" : les commandements de Bernd Storck pour un quatrième sauvetage en Belgique

Bernd Storck doit aider Courtrai à se maintenir. L'entraîneur allemand est conscient de l'ampleur de la tâche qui l'attend.

Chaque saison, la situation semble un peu plus désespérée lorsque Courtrai tente l'électrochoc en changeant d'entraîneur. Il y a un an, Freyr Alexandersson avait sauvé le KVK via les Playdowns. Hier, c'est Bernd Storck qui a été nommé à la tête de l'équipe...comme il y a deux ans.

L'entraîneur allemand était également parvenu à maintenir le Cercle de Bruges et Mouscron parmi l'élite, il compte bien réussir une quatrième mission sauvetage : "Tout a été très vite ces deux derniers jours. Nous avons un gros défi face à nous, mais il y a un bon noyau, de bons joueurs, je le leur ai dit", déclare-t-il sur les canaux du club.

"Je dois amener l'équipe avec moi. Ils doivent oublier ce qu'il s'est passé hier. Le futur est important. Le club est important. Les supporters sont importants. Beaucoup de choses doivent changer. Nous devons être plus positifs et arriver plus concentrés dès que nous pénétrons dans l'enceinte du club", poursuit Storck.

Quatre matchs pour préparer les Playdowns et réduire l'écart

Courtrai ne peut plus que regarder vers le haut : "La distance est grande. Par rapport à Saint-Trond, mais surtout avec les clubs en dehors des Playdowns. Il n'y a plus d'excuses, maintenant. Il faut ramener la confiance au sein du groupe en gagnant. Il y a encore quatre matchs de phase classique puis six de Playdowns, 30 points à prendre".

Bernd Storck ne dispose que de quelques entraînements pour préparer son premier match contre le Cercle de Bruges. Mais il part confiant : "Je pense que nous pouvons les surprendre. Je veux amener de la clarté. Que chaque joueur connaisse sa position et ce que j'attend de lui dans cette position".