C'était inévitable : l'intérêt grandit fortement autour d'un Blauw & Zwart, dont le départ semble se rapprocher

Le Club de Bruges impressionne sur le plan collectif, cette saison. En Ligue des Champions, les Blauw & Zwart ont, à de nombreuses reprises, embêté ou battu un adversaire pourtant supérieur sur le papier.

Mais sur le plan individuel, plusieurs Brugeois peuvent aussi faire la différence. Chemsdine Talbi, par exemple, qui a été élu "homme du match" lors de la manche aller face à l'Atalanta et qui a marqué deux buts au retour. De son côté, Ardon Jashari a également réalisé une performance exceptionnelle à Bergame.

Maxim De Cuyper a lui aussi su prouver sa valeur. Il est depuis quelque temps une figure importante au Club et ses performances n'ont pas été ignorées.

Selon le journaliste italien Nicolo Schira, de nombreux clubs sont intéressés par le défenseur latéral gauche. L'AC Milan, d'abord, comme on le savait depuis longtemps, puisque De Cuyper avait déjà été interrogé à ce sujet lors du déplacement du FCB à San Siro, en octobre. Mais il indique aussi que trois clubs de Premier League seraient intéressés.

Sans donner les noms, toutefois. En Italie, la Juventus suivrait aussi la situation de près. La Vieille Dame a envoyé un scout lors des derniers matchs pour l'observer.

