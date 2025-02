De belles sommes, mais encore loin du FC Bruges : voici combien Anderlecht et l'Union vont empocher pour leur campagne d'Europa League

L'aventure européenne est terminée pour Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise, respectivement éliminés par Fenerbahçe et l'Ajax Amsterdam en barrages d'Europa League, ce jeudi soir.

Les deux clubs bruxellois vont désormais pouvoir se concentrer sur le championnat, et sur la finale de la Croky Cup pour le RSCA, avec un joli chèque de l'UEFA dans les bagages suite aux performances réalisées cette saison.

Commençons par Anderlecht qui, comme toutes les autres équipes engagées en Europa League, a reçu un bonus de participation de 4.31 M€, auquel il faut ajouter 650.000€ "d'image" grâce à son coefficient individuel des 5 dernières années et 1.36 M€ grâce à son coefficient des dix dernières années.

Grâce à ses performances en phase de ligue, le Sporting a obtenu un autre bonus de 2.10 M€, tandis que sa 10e place à l'issue de celle-ci lui a rapporté 2.54 M€. Il faut encore compter 300.000€ de participation au barrage, pour un montant total reçu de 11.264.000€.

Le calcul est pratiquement le même pour l'Union, qui a aussi obtenu 4.31 M€ de bonus de participation, puis 1.52 M€ grâce à son coefficient des 5 dernières années et 400.000€ pour celui des dix dernières. Les Unionistes ont aussi gagné 1.65 M€ grâce à leurs points pris en phase de ligue, 1.33 M€ grâce à leur 21e place et, aussi, 300.000€ pour le barrage, ce qui porte le total à 9.507.000€.

De beaux montants, même si Anderlecht et l'Union sont évidemment loin des 60.000.000€ gagnés par le Club de Bruges en Ligue des Champions. Montant qui pourrait encore considérablement augmenter si les Blauw & Zwart réussissaient l'exploit de se qualifier pour les quarts de finale.

💸💰📊 UEFA Europa League (unofficial) prize money rankings (as of 21 Feb):



🔹 8 winners in KO Playoff earned extra +€1.75m

🔹 Roma 🇮🇹, Ajax 🇳🇱 breach €20m!

🔹 Bodø/Glimt 🇳🇴 climbs to Top 8 earners with €19.5m

🔹 Fenerbahçe 🇹🇷 makes it over €15m

🔹 FCSB 🇷🇴 reaches €12.5m on… pic.twitter.com/cbojwEIqpL