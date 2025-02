"Je travaille uniquement pour lui" : cet homme de l'ombre qui permet à Thibaut Courtois d'exceller

Thierry Barnerat, ce nom ne vous dit peut-être rien ? Pourtant, cet homme a une influence immense sur les performances de Thibaut Courtois.

Les prestations exceptionnelles de Thibaut Courtois avec le Real Madrid sont loin d’être laissées au hasard. Tous ses faits et gestes sur le terrain sont minutieusement scrutés. Dans l’ombre, celui qui décrypte le jeu du Diable Rouge n’est autre que Thierry Barnerat, analyste vidéo du joueur.

"Je ne suis qu’une personne parmi toutes celles qui travaillent pour Thibaut et lui permettent de s’améliorer," souligne l'expert au micro de la RTBF. "Quatre heures après la rencontre, je récupère les images du match. Je fais un montage sur lequel je mets des animations et des commentaires. Je lui envoie par WhatsApp et il me répond ensuite pour réaliser un débriefing."

Il n'a aucun lien avec le Real Madrid : "Je travaille uniquement pour l’athlète et pas pour le club. J’ai juste rencontré l’entraîneur des gardiens lors de l’avant-première d’une série sur la carrière de Thibaut Courtois. Je couvre la saison complète. Je suis tous ses matchs."

Ce n’est pas une progression, mais une nuance pour atteindre l’excellence

"Mon travail, c’est d’aller chercher cette petite précision," explique le conseiller. "L’athlète, c’est comme une Formule 1. Il a plein d’ingénieurs autour de lui qui apportent chacun un détail, mais la performance n’appartient qu’à l’athlète au final," exprime le Suisse.



"Il ne peut pas s’améliorer. Il est le numéro 1 mondial. Ce n’est pas une progression, mais une nuance pour atteindre l’excellence," conclut-il.