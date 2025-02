L'Anderlechtois le plus critiqué cette saison répond présent... et sera encore titulaire ce dimanche

Que n'a-t-on pas pu écrire sur Luis Vazquez ! L'Argentin a été la cible de nombreuses critiques, de la part du public comme de la presse, mais répond présent récemment.

Trois buts en deux matchs : ce n'est pas dans son caractère, mais Luis Vazquez aurait bien pu tendre l'oreille vers la tribune de presse après ses prestations contre Charleroi et Fenerbahçe. Face aux Turcs, il avait autre chose en tête puisque son 2-1 permettait au RSCA d'espérer une improbable remontada.

"On y a brièvement cru à ce moment du match, car un but de plus et il n'y avait plus qu'un but d'écart. En foot, tout est possible, mais on encaisse le 2-2 trop vite derrière", reconnaissait Théo Leoni, qui était très content pour son coéquipier.

Vazquez n'écoute pas les critiques

"C'est un gros bosseur, il a eu des hauts et des bas durant cette saison mais là, ça lui fait beaucoup de bien de pouvoir marquer en Europe. Contre Hoffenheim aussi, il avait mis un beau but pied gauche", rappelle Leoni. Son plus beau but depuis qu'il a signé à Anderlecht, un peu éclipsé par la contre-performance collective.

"Luis est un bon attaquant, il fait du bien. J'aime bien le style des Sud-Américains, avec cette grinta... le premier but, c'est exactement ça, il y croit", continue le milieu de terrain. "Il nous fait du bien, il nous aide, je suis très content pour lui". Car Vazquez est passé par des moments très difficiles, ayant été fort critiqué pour ses contre-performances cette saison.

"Je le connais depuis plus d'un an maintenant ; Luis est un gars très fort mentalement, il ne lâche rien. Ca ne le distrait pas, les médias, les critiques... Et il ne va jamais se cacher", assure Leoni. "C'est le genre de gars qui ne va pas s'arrêter parce qu'il rate un contrôle, il va aller chercher le ballon suivant. C'est ce qui fait que ce soir, il met deux buts contre un Fenerbahçe avec des grands noms. Il a des qualités, c'est indéniable".

Luis Vazquez aura en tout cas l'occasion de confirmer sa montée en puissance : dimanche, Kasper Dolberg devrait encore être absent, à en croire David Hubert. Et Keisuke Goto est rentré dans le rang après avoir brièvement été devant l'Argentin dans la hiérarchie.