Les supporters turcs sont parvenus à tromper la sécurité du Lotto Park : comment Anderlecht a perdu le contrôle de son stade

Anderlecht n'est pas parvenu à créer l'exploit contre Fenerbahçe. Après le premier but adverse, des bagarres ont éclaté dans l'une des tribunes.

Le RSCA s'est tiré une balle dans le pied après 5 minutes de jeu quand Lucas Hey a offert le 0-1 au Fenerbahçe... et la situation a ensuite dégénéré. On le savait : au vu de l'importante demande de tickets, y compris de la part de Turcs de Belgique, les risques de voir des supporters adverses en tribunes anderlechtoises était réel.

Quelques supporters de Fenerbahçe, portant assez visiblement leurs couleurs, ont applaudi et célébré le but de leur équipe dans une des tribunes latérales. Une bagarre a alors éclaté entre les supporters locaux et visiteurs. Les ultras d'Anderlecht ont alors rapidement rejoint l'échauffourée depuis leur propre tribune, et les choses ont dégénéré.

L'arbitre suisse Sandro Schärer est intervenu immédiatement. Étant donné que la bagarre se déroulait près du terrain et que les joueurs et les officiels n'étaient pas en sécurité, les équipes ont été renvoyées aux vestiaires. Le match a été interrompu pendant vingt minutes. Pendant ce temps, les images de l'incident ont fait le tour du monde.

Des spéculations circulent sur la cause de ces débordements. On a ainsi lu qu'un homme turc avait déclenché les violences. Les supporters turcs, de leur côté, dénoncent des propos et cris racistes à leur encontre, mais cela semble peu probable.

Marché noir et faux billets

Pour éviter que des supporters turcs se retrouvent dans les tribunes locales, Anderlecht avait pourtant pris des mesures. Les billets étaient disponibles uniquement de manière numérique et au nom de supporters connus. Malgré cela, des billets ont été vendus sur le marché noir et même des faux billets ont été interceptés. Des supporters présents en tribunes VIP affirment avoir été entourés de supporters turcs.

Les tensions sont restées palpables pendant tout le match, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du stade. Après des incidents antérieurs contre la Real Sociedad, Anderlecht risque à nouveau une amende. La question reste de savoir comment ce type de problèmes pourra être évité à l'avenir.