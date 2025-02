L'espoir d'une incroyable remontada a traversé le Lotto Park pendant quelques minutes : "Nous avons réalisé une grande campagne européenne"

En début de seconde période, Luis Vazquez a permis à Anderlecht de faire 2-1 face à Fenerbahçe. A ce moment-là, le Lotto Park a un temps cru à une incroyable remontada, mais l'espoir fut de courte durée.

La marche était trop haute pour le Sporting d'Anderlecht, qui avait un déficit de trois buts à remonter face au Fenerbahçe. Les Mauves ont bien mené au score après le doublé de Luis Vazquez, mais n'ont jamais réussi à revenir à la hauteur du club turc sur la double confrontation.

"Si on avait tenu le 2-1 un petit peu plus longtemps, je pense qu'on aurait pu les inquiéter jusqu'à la fin. Mais le 2-2 est arrivé trop vite et a assommé nos derniers espoirs", soulignait Colin Coosemans après la partie, au micro de Sporza.

Anderlecht y a cru un petit quart d'heure, mais sort de l'Europa League la tête haute

L'égalisation du Fener' à l'heure de jeu aurait presque pu être suivie du coup de sifflet final. Revenus au score, les Turcs avaient anéanti les derniers espoirs d'Anderlecht, qui a, dans la foulée, fait monter Vertonghen et Angulo. Mais pendant quelques minutes, en début de seconde période, tout le Lotto Park a cru à une incroyable remontada.

"Je suis satisfait de l'équipe et fier de la mentalité dont nous avons fait preuve. Contre toute attente, nous avons tout donné et nous avons tenu tête à Fenerbahçe. Nous avons fait une grande campagne européenne, mais elle s'arrête malheureusement", poursuivait le portier.

C'est donc au stade des barrages, ou des 1/16es de finale de cette Europa League que le RSCA voit son parcours s'arrêter. Prochaine étape pour les Mauves, la réception de l'Union Saint-Gilloise ce dimanche pour un derby de Bruxelles déjà lancé par les supporters anderlechtois, cette semaine.