Très mauvaise nouvelle pour David Hubert : après Dolberg et Verschaeren, un autre Anderlechtois déclare forfait pour le derby face à l'Union !

Cette semaine a laissé des traces dans le noyau de David Hubert. Si Jan Vertonghen a enfin fait son retour, Tristan Degreef a pris la direction de l'infirmerie pour soigner une blessure au dos.

Le Sporting d'Anderlecht savait qu'il allait vivre une semaine difficile. Pour la réception du Fenerbahçe, David Hubert était déjà privé de Yari Verschaeren, Mario Stroeykens, Samuel Edozie et Kasper Dolberg, tandis que Tristan Degreef était l'absent surprise du groupe.

Il n'y a pas eu de miracle pour les Mauves, éliminés de l'Europa League malgré un partage lors de la manche retour, alors que le doublé de Luis Vazquez avait permis au Lotto Park de retrouver un petit peu d'espoir, en début de seconde période.

La page est désormais tournée, et David Hubert doit maintenant préparer son équipe pour le derby de Bruxelles qui attendra les Mauves dimanche, contre l'Union Saint-Gilloise.

Blessé au dos, Tristan Degreef va manquer le derby de Bruxelles

Une rencontre pour laquelle le T1 du RSCA était déjà privé de Kasper Dolberg et Yari Verschaeren, alors que Stroeykens et Edozie pourraient faire leur retour et que Jan Vertonghen a fait le sien ce jeudi face au Fener'. Mais David Hubert a reçu une autre mauvaise nouvelle venue de l'infirmerie, selon les informations de nos confrères de Het Laatste Nieuws.

Victime d'une blessure au dos, Tristan Degreef doit déclarer forfait pour le derby, lui qui a déjà manqué la rencontre d'Europa League de ce jeudi soir pour la même raison. Un nouveau coup dur pour David Hubert.