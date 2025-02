"J'ai eu le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal": Noah Sadiki revient une fois de plus sur son départ difficile d'Anderlecht

Ce week-end, le derby entre Anderlecht et l'Union est au programme. Un retour particulier pour Noah Sadiki, qui revient sur les raisons de son échec chez les Mauves.

Noah Sadiki va faire une nouvelle fois son retour au Lotto Park avec l’Union SG, là où tout a commencé pour lui et où il voulait vraiment poursuivre son aventure.

Son départ d’Anderlecht a été, selon ses propres mots, un moment étrange, surtout parce qu’il a rejoint un autre club bruxellois. "Il y a eu des critiques de certains supporters – certaines réactions que j’ai trouvées très inappropriées – et j’ai eu le sentiment d’avoir fait quelque chose de mal. Mais j’ai fini par accepter tout cela", explique le joueur au micro du Het Laatste Nieuws.

En plus, il me voyait comme arrière droit et pas comme milieu de terrain

Pour lui, les supporters n’ont pas tous les éléments en main. "Je n’ai pas demandé trop d’argent, ce n’était pas du tout la raison de mon départ. Mais après une discussion avec Brian Riemer, j’ai compris que je commencerais la saison avec les Futures."

Et la raison ? "Pour lui, je n’étais pas prêt pour la 1A," glisse-t-il avec un sourire. "En plus, il me voyait comme arrière droit et pas comme milieu de terrain."