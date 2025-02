🎥 L'ex-Anderlechtois Francis Amuzu s'impose enfin au Gremio : sa première passe décisive enflamme le Brésil !

Ancien joueur d'Anderlecht, Francis Amuzu commence à écrire un nouveau chapitre de sa carrière à Gremio. L'ailier belgo-ghanéen a marqué les esprits en délivrant sa première passe décisive lors du match contre Juventude.

Francis Amuzu commence à trouver ses marques à Gremio. Après un début difficile dans son nouveau club brésilien, l’ailier a offert sa première passe décisive lors du match contre Juventude, contribuant à une victoire importante 2-1 pour son équipe.

"Tout d’abord, c’était un sentiment formidable, je suis heureux d’être là et d’aider l’équipe. C’était une belle performance collective et j’en suis content.", a-t-il déclaré sur le média Portal do Gremista.

Le match contre Juventude n’a pas été sans controverse, notamment concernant certaines décisions arbitrales. Interrogé sur ce sujet, Amuzu est resté professionnel : "Je suis uniquement concentré sur le match. Ce sont les choix de l’arbitre et nous ne pouvons pas en discuter."

Les fans brésiliens ont rapidement adopté Amuzu. "Les supporters sont magnifiques, ils continuent de nous supporter. Toujours derrière nous, je suis reconnaissant envers eux.", a-t-il confié.

Avec cette première passe décisive, Francis Amuzu a prouvé qu’il pouvait apporter une réelle plus-value à Gremio. Après des débuts compliqués, il semble enfin sur la bonne voie.