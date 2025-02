🎥 Rocourt gronde, le RFC Liège renverse la situation : soirée contrastée en Principauté

Le RFC Liège s'est imposé 2-1 contre le Lierse. L'ambiance était assez spéciale à Rocourt.

Lors du dernier match déjà, les supporters des Sang et Marine avaient fait part de leur mécontentement face aux rumeurs de fusion avec le RFC Seraing. Suite aux informations peu rassurantes à leurs yeux dans ce dossier, la grogne s'est accentuée aujourd'hui.

Le noyau dur était ainsi absent pendant les douze premières minutes en guise de protestation, rendant Rocourt bien silencieux. D'autant plus qu'après trois minutes seulement, le Lierse ouvrait le score sur une frappe de Maksim Kireev qu'Antoine Lejoly n'est pas parvenu à détourner (0-1).

Liège à réaction

Avec le retour des encouragements, le RFC Liège a retrouvé du poil de la bête et a égalisé dans le troisième quart d'heure sur une belle infiltration de Ryan Merlen (1-1).

Dominateurs, les Liégeois ont inscrit le but de la victoire dès le début de la deuxième mi-temps sur un coup de coin dévié en première zone et repris par Alexis Lefèbvre, esseulé au second poteau (2-1).

FT | Le RFC Liège renverse un déficit précoce contre le Lierse ! 💪 pic.twitter.com/uBhZmrJBrT — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 23, 2025

Les locaux ont conservé leur avantage pour renouer avec la victoire après deux défaites de rang. Cela leur permet de revenir à cinq points de la septième place occupée par leur adversaire du soir.