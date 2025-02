Notre premier représentant européen : une équipe belge déjà sûre de sa place en Coupe d'Europe la saison prochaine

Les premiers verdicts de la phase classique commencent à tomber. Tant en queue de peloton qu'en tête du classement.

Encore trois journées à disputer, et la phase classique de la D1A en sera arrivée à son terme. Deux confirmations sont tombées aujourd'hui : en bas de tableau, Courtrai (contraint au partage dans les dernières minutes par le Cercle) ne peut plus échapper aux Playdowns. Bien plus haut dans le classement, Genk ne peut plus être rejoint à sa première place avant les Playoffs.

Les Limbourgeois ont neuf points d'avance et quatre victoires de plus que le Club de Bruges. Malgré leur 0-0 contre La Gantoise, l'après-midi a officialisé leur titre de champions de la phase classique grâce à la défaite des Blauw en Zwart contre le Standard.

Ce n'est pas que symbolique : ce statut leur vaut d'être assurés d'au moins disputer la Conférence League la saison prochaine, grâce au ticket européen distribué par la Pro League au lauréat de cette première phase.

La Gantoise, adversaire qui avait privé Genk d'Europe en fin de saison dernière

Malgré la fin de série (l'équipe restait sur douze victoires de rang à la maison), il y avait donc tout de même quelque chose à célébrer : "Tout le monde s'attendait à ce que nous gagnions à domicile, mais nous avons joué contre une équipe qui n'a plus perdu en championnat depuis le Nouvel An. Je tiens à féliciter mes joueurs car nous avons assuré la qualification pour la Coupe d'Europe. C'était l'objectif principal du début de saison. Le fait de l'avoir obtenue à trois journées avant les Playoffs est une grande réussite", se réjouit Thorsten Fink.

L'ambition du club est claire : viser plus haut que la Conférence League : "Notre prochain objectif est d'essayer de décrocher la Ligue des champions, mais nous avons bien sûr de bons adversaires", conclut Fink. Pour Genk, il faudra tâcher de capitaliser un maximum sur l'influx perdu par le Club de Bruges en Europe. Les Limbourgeois auront donc à coeur de regoûter à la victoire le weekend prochain à Charleroi.