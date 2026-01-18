Le match contre la RAAL a fait des dégâts : catastrophe pour le Club de Bruges avant la Ligue des Champions

Le Club de Bruges est en route vers le Kazakhstan. Les Blauw en Zwart y croiseront le fer avec le Kairat Almaty.

Sur le coup de 14h, la délégation brugeoise a pris son envol pour Astana, où aura lieu le match. Le trajet dure pas moins de sept heures et verra les Blauw en Zwart atterrir par une température de -23°.

Au-delà des conditions de jeu, l'ambiance n'est pas franchement au beau fixe. Le Club reste sur deux défaites assez embêtantes contre Charleroi et La Louvière. Comme si cela ne suffisait pas, plusieurs joueurs ont souffert de problèmes physiques.

Le Club panse ses plaies

Romeo Vermant (sorti blessé contre la RAAL) et Carlos Forbs (qui n'avait pas pris part à la rencontre), sont toutefois rétablis, ils font partie du groupe retenu par Ivan Leko et communiqué par le Club sur ses réseaux sociaux.

En revanche, pas de Christos Tzolis. Le Grec s'est lui aussi blessé contre les Loups et n'est pas suffisamment remis. Une lourde perte pour Leko : Tzolis est son meilleur buteur. Les Brugeois en auraient bien eu besoin au Kazakhstan, eux qui n'ont plus gagné en Ligue des Champions depuis la première journée contre Monaco.



Le troisième gardien Dani van den Heuvel est lui aussi forfait. Nordin Jackers devrait donc débuter la rencontre, même si Simon Mignolet fait son grand retour dans le groupe.