David Hubert bien embêté : trois cadres de l'Union suspendus pour les retrouvailles avec Felice Mazzù

Photo: © photonews
L'Union Saint-Gilloise a assuré l'essentiel en s'imposant 1-0 contre Malines. Mais trois joueurs ont pris le carton jaune de trop.

En ce début d'année, David Hubert doit faire preuve de patience pour disposer d'un groupe au complet. Rob Schoofs a manqué les deux premières rencontres pour cause de maladie. Christian Burgess était suspendu face à Malines, il reviendra pour les prochaines rencontres.

Après le déplacement au Bayern Munich de mercredi, le groupe affrontera Louvain en guise de retrouvailles avec Felice Mazzù. Trois joueurs titularisés hier soir devront faire l'impasse sur la rencontre.

Sous la menace d'une suspension depuis quelques semaines

Contrairement à Burgess (qui doit sa suspension d'hier à l'exclusion sur le terrain du Cercle de Bruges), ce sont des cartes jaunes de trop qui sont à déplorer pour Ross Sykes, Kevin Mac Allister et Anan Khalaili.

Avec deux défenseurs centraux indisponibles, le retour de Burgess sera donc précieux. Le défenseur anglais est, avec Guillaume François, le dernier élément du noyau présent du temps de Felice Mazzù. Ce dernier connait également très bien Louis Patris, qui pourrait profiter de la suspension de Khalaili.


Au niveau des blessés, la rencontre d'hier a également fait de la casse. David Hubert (qui retrouvera lui aussi son ancien club), a fait le point sur l'étendue des dégâts en conférence de presse.

Union SG

