Le monde est petit : quand une ancienne piste d'Anderlecht pousse un ancien gardien du Standard vers la sortie
Photo: © photonews

Gavin Bazunu avait profité de son prêt au Standard pour se relancer à Southampton. Mais il a été délogé lors du mercato.

Il y a un an, Gavin Bazunu avait lui-même pris la place de Matthieu Epolo dans les buts du Standard en arrivant en prêt de Southampton. Une situation qui ne l'a pas rendu populaire en bords de Meuse, pas plus que ses prestations assez irrégulières.

Après s'être blessé au meéisque au tout début des Europe Playoffs, il avait mis fin à son prêt de manière anticipée pour retourner se faire soigner en Angleterre.

Cette saison, Will Still l'a relancé comme titulaire à son arrivée chez les Saints. Bazunu a toutefois retâté du banc pendant l'automne, mais a fini par regagner sa place. Il restait ainsi sur 13 titularisations de rang en Championship.

Prié de faire place nette

Mais les mauvais résultats et le mercato ont rebattu les cartes. La direction a en effet fait venir Daniel Peretz, prêté par le Bayern Munich jusqu'en fin de saison. Anderlecht avait déjà tout tenté pour se le faire prêter au départ de Kasper Schmeichel, mais Vincent Kompany avait voulu le conserver dans le noyau. Le Sporting avait donc maintenu sa confiance en Colin Coosemans.

Son arrivée est un coup dur pour Bazunu. Du jour au lendemain, le titulaire a été poussé vers la sortie. Dans la foulée, l'ancien portier des Rouches a été prêté à Stoke City jusqu'en fin de saison. Sans doute comprend-il mieux ce que ressentait Matthieu Epolo à son arrivée au Standard.

Gavin Bazunu

