Gros coup dur : à peine revenu, un Anderlechtois se blesse et cède sa place à Gand

Gros coup dur : à peine revenu, un Anderlechtois se blesse et cède sa place à Gand
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Anderlecht a très bien commencé son match à Gand en marquant dès la 6e minute de jeu, mais en parallèle, Besnik Hasi a déploré un coup dur. Ludwig Augustinsson est sorti blessé.

Tous les regards étaient posés sur Marco Kana, lui aussi absent durant de longues semaines et dont le retour avait fait beaucoup de bien à Anderlecht jeudi en Coupe de Belgique. On se demandait si le défenseur central pourrait enchaîner.

Ce qu'on avait peut-être sous-estimé, c'est la capacité... de Ludwig Augustinsson à enchaîner. Car le Suédois n'avait plus joué depuis le 30 novembre dernier. Titulaire jeudi, il l'était encore ce dimanche, Besnik Hasi étant conscient de son importance.

Deux titulaires en moins à Anderlecht 

Mais après 6 minutes de jeu, et alors que tout le monde fêtait le but de Nilson Angulo sur corner, Hasi regrettait en parallèle un coup dur : Augustinsson a dû céder sa place. Moussa N'diaye l'a remplacé poste pour poste. 

C'est d'autant plus regrettable pour le RSCA que la défense est déjà privée, pour ce match, de Lucas Hey suspendu. Mihajlo Ilic l'a remplacé pour sa première titularisation en championnat cette saison. 

Lire aussi… Anderlecht n'est pas remonté sur la pelouse en seconde période : Gand prend sa revanche !
Reste à espérer, pour les Mauves, que Marco Kana tienne bon toute la rencontre, car cela commencerait à faire beaucoup...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
La Gantoise

Plus de news

Anderlecht n'est pas remonté sur la pelouse en seconde période : Gand prend sa revanche !

Anderlecht n'est pas remonté sur la pelouse en seconde période : Gand prend sa revanche !

15:35
Les premiers contacts ont eu lieu : une porte de sortie se dessine pour Luis Vazquez

Les premiers contacts ont eu lieu : une porte de sortie se dessine pour Luis Vazquez

16:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/01: Vazquez - Diouf

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/01: Vazquez - Diouf

16:20
Un cadre du Standard avoue parfois dépasser les limites : "Tant que ça aide l'équipe..."

Un cadre du Standard avoue parfois dépasser les limites : "Tant que ça aide l'équipe..."

16:00
L'Unioniste qui sort de l'ombre : "Il va atteindre plus que ce que j'ai atteint comme joueur" Analyse

L'Unioniste qui sort de l'ombre : "Il va atteindre plus que ce que j'ai atteint comme joueur"

15:15
Et si Charleroi pouvait encore espérer de priver le Standard du top 6 ? "Une question d'honneur"

Et si Charleroi pouvait encore espérer de priver le Standard du top 6 ? "Une question d'honneur"

14:30
Le match contre la RAAL a fait des dégâts : catastrophe pour le Club de Bruges avant la Ligue des Champions

Le match contre la RAAL a fait des dégâts : catastrophe pour le Club de Bruges avant la Ligue des Champions

15:00
Un accord a été trouvé : à défaut de signer au Standard, Oumar Diouf va quitter le RFC Liège pour la D1A

Un accord a été trouvé : à défaut de signer au Standard, Oumar Diouf va quitter le RFC Liège pour la D1A

13:40
Quelles solutions pour Anderlecht ? Il y a des absents... mais Hasi devra prendre un risque

Quelles solutions pour Anderlecht ? Il y a des absents... mais Hasi devra prendre un risque

11:40
Hein Vanhaezebrouck ne peut pas être plus clair : le dossier Thorgan Hazard agite Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck ne peut pas être plus clair : le dossier Thorgan Hazard agite Anderlecht

12:30
1
Anderlecht veut jouer un mauvais tour à La Gantoise : un dossier sensible pourrait s'enflammer

Anderlecht veut jouer un mauvais tour à La Gantoise : un dossier sensible pourrait s'enflammer

09:00
L'avant-match perturbé : un local de supporters carolos incendié avant le choc face au Standard

L'avant-match perturbé : un local de supporters carolos incendié avant le choc face au Standard

13:20
La situation se complique : un Diable Rouge en grand danger dans son club

La situation se complique : un Diable Rouge en grand danger dans son club

13:00
Acheté 4 millions, il disparaît des plans : Nicky Hayen tranche dans le vif à Genk

Acheté 4 millions, il disparaît des plans : Nicky Hayen tranche dans le vif à Genk

12:00
"Tu ridiculises ton entraîneur" : le président du Club de Bruges au cœur d'une grosse polémique

"Tu ridiculises ton entraîneur" : le président du Club de Bruges au cœur d'une grosse polémique

11:20
Rik De Mil aux commandes : un club français s'attaque à un joueur convoité de La Gantoise

Rik De Mil aux commandes : un club français s'attaque à un joueur convoité de La Gantoise

08:40
À peine arrivé, déjà patron : Radja Nainggolan a donné un précieux conseil au vestiaire du Patro

À peine arrivé, déjà patron : Radja Nainggolan a donné un précieux conseil au vestiaire du Patro

11:00
🎥 Thibaut Courtois et ses coéquipiers sous le choc : le Real Madrid au bord de la rupture

🎥 Thibaut Courtois et ses coéquipiers sous le choc : le Real Madrid au bord de la rupture

10:30
20 millions d'euros ou rien : la Premier League s'attaque à un talent de Bruges

20 millions d'euros ou rien : la Premier League s'attaque à un talent de Bruges

10:00
"La deuxième mi-temps, mon Dieu..." : Vincent Kompany impressionné par la réaction de son Bayern Munich

"La deuxième mi-temps, mon Dieu..." : Vincent Kompany impressionné par la réaction de son Bayern Munich

09:30
Un choc wallon décisif : suivez la rencontre entre Charleroi et le Standard en direct commenté (18h30)

Un choc wallon décisif : suivez la rencontre entre Charleroi et le Standard en direct commenté (18h30)

08:00
De la casse avant le Bayern Munich ? David Hubert donne des nouvelles des deux joueurs sortis blessés

De la casse avant le Bayern Munich ? David Hubert donne des nouvelles des deux joueurs sortis blessés

08:20
Un milieu remanié à Charleroi, des transferts sur le banc au Standard : les compos probables du choc wallon

Un milieu remanié à Charleroi, des transferts sur le banc au Standard : les compos probables du choc wallon

06:00
🎥 Il s'en sort bien : la véritable agression subie par Jeremy Doku, et punie d'une simple carte jaune

🎥 Il s'en sort bien : la véritable agression subie par Jeremy Doku, et punie d'une simple carte jaune

07:00
Van de Perre et David en MVP, Zorgane discret : les notes de l'Union contre Malines Analyse

Van de Perre et David en MVP, Zorgane discret : les notes de l'Union contre Malines

23:43
Les mots d'une légende du Bayern : Jean-Marie Pfaff adoube Vincent Kompany et salue son œuvre

Les mots d'une légende du Bayern : Jean-Marie Pfaff adoube Vincent Kompany et salue son œuvre

06:30
Romelu Lukaku attend de se frotter à un joueur en particulier avec Anderlecht : "Je veux voir ce que ça fait"

Romelu Lukaku attend de se frotter à un joueur en particulier avec Anderlecht : "Je veux voir ce que ça fait"

19:30
Une victoire sans fioriture et 4 points d'avance sur Bruges : l'Union reprend ses bonnes vieilles habitudes

Une victoire sans fioriture et 4 points d'avance sur Bruges : l'Union reprend ses bonnes vieilles habitudes

22:45
Sur une autre planète, le Bayern en plante 5 à Leipzig et continue sa saison de tous les records

Sur une autre planète, le Bayern en plante 5 à Leipzig et continue sa saison de tous les records

23:00
D1 ACFF : 24 buts en 5 matchs, Mons prend la tête et le SL16 partage grâce... à un indésirable !

D1 ACFF : 24 buts en 5 matchs, Mons prend la tête et le SL16 partage grâce... à un indésirable !

22:20
Vincent Euvrard ne le cache pas : il y aura des départs au Standard, cet hiver

Vincent Euvrard ne le cache pas : il y aura des départs au Standard, cet hiver

21:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/01: Lomboto - Prunier - Kante

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/01: Lomboto - Prunier - Kante

20:00
Liège bat les Francs Borains, Eupen chute face au leader, et le titre semble se jouer en Challenger Pro League

Liège bat les Francs Borains, Eupen chute face au leader, et le titre semble se jouer en Challenger Pro League

22:00
Un milieu de Pro League a entendu parler du Standard l'été dernier : "De l'intérêt mais rien de concret"

Un milieu de Pro League a entendu parler du Standard l'été dernier : "De l'intérêt mais rien de concret"

21:00
Première offre formulée : la RAAL à la lutte avec... Anderlecht pour un défenseur

Première offre formulée : la RAAL à la lutte avec... Anderlecht pour un défenseur

20:00
Deux joueurs de Pro League décrochent le bronze à la Coupe d'Afrique des Nations

Deux joueurs de Pro League décrochent le bronze à la Coupe d'Afrique des Nations

21:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 1-0 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18:30 Standard Standard
STVV STVV 19:15 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved