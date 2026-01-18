Gros coup dur : à peine revenu, un Anderlechtois se blesse et cède sa place à Gand

Anderlecht a très bien commencé son match à Gand en marquant dès la 6e minute de jeu, mais en parallèle, Besnik Hasi a déploré un coup dur. Ludwig Augustinsson est sorti blessé.

Tous les regards étaient posés sur Marco Kana, lui aussi absent durant de longues semaines et dont le retour avait fait beaucoup de bien à Anderlecht jeudi en Coupe de Belgique. On se demandait si le défenseur central pourrait enchaîner.

Ce qu'on avait peut-être sous-estimé, c'est la capacité... de Ludwig Augustinsson à enchaîner. Car le Suédois n'avait plus joué depuis le 30 novembre dernier. Titulaire jeudi, il l'était encore ce dimanche, Besnik Hasi étant conscient de son importance.

Deux titulaires en moins à Anderlecht

Mais après 6 minutes de jeu, et alors que tout le monde fêtait le but de Nilson Angulo sur corner, Hasi regrettait en parallèle un coup dur : Augustinsson a dû céder sa place. Moussa N'diaye l'a remplacé poste pour poste.

C'est d'autant plus regrettable pour le RSCA que la défense est déjà privée, pour ce match, de Lucas Hey suspendu. Mihajlo Ilic l'a remplacé pour sa première titularisation en championnat cette saison.

Reste à espérer, pour les Mauves, que Marco Kana tienne bon toute la rencontre, car cela commencerait à faire beaucoup...