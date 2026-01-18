Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/01: Diouf
Photo: © Photonews
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Diouf
Un accord a été trouvé : à défaut de signer au Standard, Oumar Diouf va quitter le RFC Liège pour la D1A
Oumar Diouf est l'un des dossiers à suivre de ce mercato belgo-belge. Son épilogue semble tout proche. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 17/01