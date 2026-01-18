Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/01: Diouf

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Diouf

Un accord a été trouvé : à défaut de signer au Standard, Oumar Diouf va quitter le RFC Liège pour la D1A

Oumar Diouf est l'un des dossiers à suivre de ce mercato belgo-belge. Son épilogue semble tout proche. (Lire la suite)