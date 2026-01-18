🎥 Quelle émotion au milieu des joueurs : Rik De Mil explique le coup tactique qui a renversé Anderlecht

En marquant trois buts dans le dernier quart d'heure, La Gantoise s'est offert une fin de match de folie. Rik De Mil est très fier de ses joueurs.

On avait quitté Rik De Mil frustré après le but refusé dans le temps additionnel en Coupe de Belgique, sans oublier la carte rouge à laquelle Marco Kana avait échappé. Cette fois, c'est lui qui a pu exulter au coup de sifflet final : la revanche est totale.

Ses troupes ont pris les choses en main après la pause, acculant Anderlecht dans son camp. Comment expliquer ce revirement ? C'est la question posée à De Mil par DAZN. "A la mi-temps, j'ai rappelé à mes joueurs que s'ils voulaient jouer pour La Gantoise, il fallait pratiquer le jeu de La Gantoise".

Message reçu cinq sur cinq

"Il fallait être beaucoup plus efficace avec le ballon. Nous avons aussi concédé des buts évitables. À la pause, nous avons bien rectifié un certain nombre de choses. Après, ça a été nettement mieux", sourit-il.

"Mais pour créer encore plus de danger, nous devions prendre encore plus de risques assez tôt dans la deuxième mi-temps. Je suis content que cela ait payé". Cela s'est notamment remarqué par un changement de flanc de Michal Skoras qui a fait très mal aux Mauves.

"Je savais qu'Anderlecht était très concentré sur lui. Ils l'avaient assez bien dans leur collimateur, j'ai donc effectué un changement pour créer une surprise. Cela a bien fonctionné", conclut-il avec un sourire qui en dit long. Il n'y a qu'à voir son discours au mileu des joueurs à l'issue de la rencontre : la victoire d'aujourd'hui vaut très cher pour les Buffalos.



