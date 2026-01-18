La situation se complique : un Diable Rouge en grand danger dans son club

En plein naufrage à la Juventus cette saison, Loïs Openda pourrait voir arriver un nouveau concurrent cet hiver.

À la fin de la saison, la Juventus devra obligatoirement verser 40 millions d'euros au RB Leipzig pour acheter Loïs Openda. Mais pour l'instant, l'investissement est un flop total. Le Diable Rouge n'a marqué qu'un seul petit but en 18 matchs de Serie 1, la pire saison de sa carrière.

Une nouvelle menace plane

L'attaquant belge a perdu sa place et n'a commencé qu'un quart des matchs de championnat cette saison. Son duo avec Jonathan David ne fonctionne pas du tout, et l'attaque de la Juve est à l'arrêt. Face à ce manque d'efficacité, les dirigeants ont décidé qu'il fallait recruter un nouveau buteur cet hiver.

Selon La Gazzetta dello Sport, trois noms circulent dans les bureaux de la Vieille Dame. Le club s'intéresse à Youssef En-Nesyri, Jean-Philippe Mateta et Joshua Zirkzee, l'ancien chouchou d'Anderlecht. Pour laisser de la place, la direction envisage de prêter David.

C'est une très mauvaise nouvelle pour Openda, qui voit la concurrence débarquer au pire moment. Si un nouvel avant-centre arrive, son temps de jeu risque de diminuer encore plus.



À l'approche de la Coupe du monde, cette situation devient critique pour sa place en équipe nationale. Si Openda ne joue plus, Rudi Garcia pourrait se passer de lui avec les Diables Rouges.