"Tu ridiculises ton entraîneur" : le président du Club de Bruges au cœur d'une grosse polémique
Ivan Leko gérait bien son groupe avant la trêve du mois de décembre, mais depuis, les résultats ne suivent plus.
Le Club de Bruges a perdu le fil ces dernières semaines. Ivan Leko avait réussi ses débuts, mais la magie a disparu après la trêve. L'élimination en Coupe et les mauvaises performances ont fini par faire craquer le président Bart Verhaeghe.
À la mi-temps du match contre Charleroi, le président est descendu au vestiaire pour parler aux joueurs. Le club a évoqué un échange constructif, mais le geste a surpris. Normalement, un dirigeant ne devrait pas faire ça.
Cette sortie n'a pas laissé indifférent Johan Boskamp dans Het Belang van Limburg. L'ancien joueur et ex-entraîneur, aujourd’hui consultant, a été très dur. Pour lui, le président a dépassé la limite.
"Tu ridiculises ton entraîneur"
"En tant que président, tu ridiculises ton entraîneur devant les joueurs. Tu casses complètement son autorité", a-t-il expliqué. "Les joueurs vont se demander qui est vraiment le patron. Et la réponse devient vite claire." Ivan Leko pourrait se poser des questions et douter à son tour.
Boskamp va plus loin dans sa critique. "Si tu dis à un entraîneur, juste après l'avoir mis de côté (le licenciement de Nicky Hayen NDLR, qu'il devrait te remercier, alors autant devenir président-entraîneur. Ça lui irait très bien", a-t-il ironisé.
