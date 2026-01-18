Acheté 4 millions, il disparaît des plans : Nicky Hayen tranche dans le vif à Genk

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Nicky Hayen a changé les plans de plusieurs attaquants. Oh n'est plus utilisé de la même façon et Erabi ne joue plus.

Le Racing Genk compte beaucoup d'attaquants dans son noyau. Sous Thorsten Fink, Hyeon-Gyu Oh était le titulaire indiscutable, mais depuis l'arrivée de Nicky Hayen, la hiérarchie a totalement basculé.

Mais elle est difficile à comprendre. Contre le Club de Bruges, Oh était titulaire, avant d’être remplacé à la mi-temps par Robin Mirisola. Le jeune attaquant de 19 ans, formé à Genk, a débuté le match suivant contre Zulte Waregem.

Un départ hivernal pour Jusef Erabi ?

Lorsque Mirisola a cédé sa place, c'est Aaron Bibout qui est monté au jeu. Le seul attaquant absent de cette rotation est Jusef Erabi. Le Suédois de 22 ans n'était même pas sur le banc lors des deux matchs disputés sous Hayen.

Selon Het Laatste Nieuws, Erabi pourrait être prêté cet hiver. Une solution qui pourrait convenir aux deux parties. Il était arrivé l'été dernier en provenance de Hammarby pour 4 millions d’euros.



Pour l'instant, il n’a pas répondu aux attentes placées en lui. En 18 apparitions sous le maillot de Genk, il n'a inscrit qu'un seul but.