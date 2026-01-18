Coup de théâtre : la Premier League s'invite et bouscule la concurrence pour un cadre de Bruges

Aston Villa cherche un remplaçant après la blessure de Boubacar Kamara. Le club s'intéresse à Raphael Onyedika, mais les clubs turcs sont dessus.

Aston Villa étudie plusieurs options pour renforcer son milieu de terrain après la blessure au genou de Boubacar Kamara. L'entraîneur Unai Emery a fait le point sur la situation avant le match contre Everton. Comme on ne sait pas combien de temps Kamara sera absent, le club a accéléré ses recherches.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, Villa s'est renseigné sur Raphael Onyedika. Le milieu de terrain du Club de Bruges a joué plus de vingt matchs cette saison, dont plusieurs en Ligue des Champions.

La concurrence turque

En plus d'Aston Villa, Galatasaray suit le dossier de près. Le club turc serait la destination la plus probable pour le moment. L'intérêt de plusieurs clubs complique les négociations, d'autant plus qu'Onyedika est sous contrat pour un an et demi.

Aston Villa est engagé sur plusieurs fronts durant la deuxième partie de la saison et cherche à élargir son effectif. Onyedika pourrait servir d'option supplémentaire dans l'entrejeu et apporter plus de solutions à l'effectif.

Le prix reste à fixer

Pour l'instant, on ne connaît pas le montant qu'Aston Villa est prêt à mettre sur la table. La valeur d'Onyedika est estimée à environ 20 millions d'euros, et Bruges n'est pas pressé de vendre.



