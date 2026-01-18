Le Club de Bruges peut s'en vouloir : Saint-Trond sort vainqueur d'un match tendu contre OHL

Saint-Trond s'est imposé 1-0 face à l'OH Louvain dimanche soir. Une victoire qui permet au STVV de grimper à la deuxième place du classement.

Saint-Trond recevait OHL ce dimanche soir pour clôturer la 21e journée de Pro League. Rein Van Helden fêtait sa première titularisation à la place de Sissako. Noë Dussenne faisait son retour dans le onze de base de Louvain.

Saint-Trond frappe d'entrée

Saint-Trond a rapidement pris l'avantage. Après une première alerte signée Arbnor Muja, l'ailier a débordé sur son côté une dizaine de minutes plus tard et a servi Ilias Sebaoui, qui a ouvert le score. L'OH Louvain s'est retrouvé en difficulté très tôt dans le match.

La différence de niveau était frappante en début de rencontre. Même après l'ouverture du score, le STVV a gardé la mainmise. Ce n'est qu'en fin de première période que les visiteurs ont commencé à sortir la tête de l'eau.

OHL se bat, mais Leysen sauve les meubles

La frappe de Wouter George a donné des sueurs froides à Saint-Trond en heurtant la barre transversale avant la pause. Kokubo a dû intervenir pour conserver l'avantage des Canaris.

En deuxième mi-temps, le match s'est emballé avec des occasions des deux côtés. OHL poussait pour égaliser, Saint-Trond cherchait le but du break. Malgré une avalanche d'occasions, le gardien Tobe Leysen était dans un grand soir et a tout repoussé.





Les Canaris doublent le Club Bruges

Grâce à cette victoire, Saint-Trond grimpe à la deuxième place du classement, juste devant le Club de Bruges. Les Canaris ont 42 points, soit trois de moins que le leader, l'Union Saint-Gilloise.