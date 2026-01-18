Le Club de Bruges peut s'en vouloir : Saint-Trond sort vainqueur d'un match tendu contre OHL

Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
| Commentaire
Le Club de Bruges peut s'en vouloir : Saint-Trond sort vainqueur d'un match tendu contre OHL
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Saint-Trond s'est imposé 1-0 face à l'OH Louvain dimanche soir. Une victoire qui permet au STVV de grimper à la deuxième place du classement.

Saint-Trond recevait OHL ce dimanche soir pour clôturer la 21e journée de Pro League. Rein Van Helden fêtait sa première titularisation à la place de Sissako. Noë Dussenne faisait son retour dans le onze de base de Louvain.

Saint-Trond frappe d'entrée

Saint-Trond a rapidement pris l'avantage. Après une première alerte signée Arbnor Muja, l'ailier a débordé sur son côté une dizaine de minutes plus tard et a servi Ilias Sebaoui, qui a ouvert le score. L'OH Louvain s'est retrouvé en difficulté très tôt dans le match.

La différence de niveau était frappante en début de rencontre. Même après l'ouverture du score, le STVV a gardé la mainmise. Ce n'est qu'en fin de première période que les visiteurs ont commencé à sortir la tête de l'eau.

OHL se bat, mais Leysen sauve les meubles

La frappe de Wouter George a donné des sueurs froides à Saint-Trond en heurtant la barre transversale avant la pause. Kokubo a dû intervenir pour conserver l'avantage des Canaris.

En deuxième mi-temps, le match s'est emballé avec des occasions des deux côtés. OHL poussait pour égaliser, Saint-Trond cherchait le but du break. Malgré une avalanche d'occasions, le gardien Tobe Leysen était dans un grand soir et a tout repoussé.

Les Canaris doublent le Club Bruges

Grâce à cette victoire, Saint-Trond grimpe à la deuxième place du classement, juste devant le Club de Bruges. Les Canaris ont 42 points, soit trois de moins que le leader, l'Union Saint-Gilloise.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
STVV
OH Louvain
Ilias Sebaoui

Plus de news

Sébastien Pocognoli ne sait plus où donner de la tête : Monaco est paralysé à tous les niveaux

Sébastien Pocognoli ne sait plus où donner de la tête : Monaco est paralysé à tous les niveaux

23:00
Mehdi Bayat euphorique après la victoire contre le Standard : "Il se passe quelque chose à Charleroi"

Mehdi Bayat euphorique après la victoire contre le Standard : "Il se passe quelque chose à Charleroi"

22:40
1
"Ils ne sont pas capables de faire grand-chose" : Marco Ilaimaharitra s'en prend aux supporters de Charleroi

"Ils ne sont pas capables de faire grand-chose" : Marco Ilaimaharitra s'en prend aux supporters de Charleroi

22:30
1
Encore une blessure de longue durée au Standard ? Les nouvelles peu rassurantes de Casper Nielsen

Encore une blessure de longue durée au Standard ? Les nouvelles peu rassurantes de Casper Nielsen

22:20
Lawrence à sauver, un entrejeu aux abois et une attaque médiocre : les notes du Standard à Charleroi Analyse

Lawrence à sauver, un entrejeu aux abois et une attaque médiocre : les notes du Standard à Charleroi

20:40
4
Pflücke fait tourner Mohr en bourrique, Khalifi taille patron : les notes de Charleroi contre le Standard Analyse

Pflücke fait tourner Mohr en bourrique, Khalifi taille patron : les notes de Charleroi contre le Standard

21:20
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/01: Onyedika - Duranville - Bazunu

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/01: Onyedika - Duranville - Bazunu

21:00
Charleroi s'adjuge un choc wallon à sens unique : ce Standard-là n'a strictement rien d'un candidat au top 6

Charleroi s'adjuge un choc wallon à sens unique : ce Standard-là n'a strictement rien d'un candidat au top 6

20:24
Le plus gros transfert d'un Belge cet hiver ? Un géant espagnol prépare son offre

Le plus gros transfert d'un Belge cet hiver ? Un géant espagnol prépare son offre

21:40
Coup de théâtre : la Premier League s'invite et bouscule la concurrence pour un cadre de Bruges

Coup de théâtre : la Premier League s'invite et bouscule la concurrence pour un cadre de Bruges

21:00
Toutes les offres refusées, sauf une : Julien Duranville a fait son choix

Toutes les offres refusées, sauf une : Julien Duranville a fait son choix

20:00
Le monde est petit : quand une ancienne piste d'Anderlecht pousse un ancien gardien du Standard vers la sortie

Le monde est petit : quand une ancienne piste d'Anderlecht pousse un ancien gardien du Standard vers la sortie

19:30
Colin Coosemans est furieux et blâme... Hein Vanhaezebrouck pour le penalty de La Gantoise

Colin Coosemans est furieux et blâme... Hein Vanhaezebrouck pour le penalty de La Gantoise

19:00
1
Une équipe du top 6 en difficulté : "Nous avons montré pourquoi nous ne méritions peut-être pas d'y être" Réaction

Une équipe du top 6 en difficulté : "Nous avons montré pourquoi nous ne méritions peut-être pas d'y être"

18:00
Fausse alerte en Angleterre : le dossier Aron Donnum agite le mercato

Fausse alerte en Angleterre : le dossier Aron Donnum agite le mercato

18:40
David Hubert bien embêté : trois cadres de l'Union suspendus pour les retrouvailles avec Felice Mazzù

David Hubert bien embêté : trois cadres de l'Union suspendus pour les retrouvailles avec Felice Mazzù

17:40
"Il faut le sortir" : impitoyable avec Sébastien Pocognoli, la presse française propose déjà son successeur

"Il faut le sortir" : impitoyable avec Sébastien Pocognoli, la presse française propose déjà son successeur

18:20
Annoncé "trop faible" et sur le départ, Mihajlo Ilic a répondu malgré la défaite

Annoncé "trop faible" et sur le départ, Mihajlo Ilic a répondu malgré la défaite

16:40
2
🎥 Quelle émotion au milieu des joueurs : Rik De Mil explique le coup tactique qui a renversé Anderlecht

🎥 Quelle émotion au milieu des joueurs : Rik De Mil explique le coup tactique qui a renversé Anderlecht

17:00
🎥 Buteur contre Barcelone, auteur du raté de l'année : le futur attaquant d'Anderlecht est capable de tout

🎥 Buteur contre Barcelone, auteur du raté de l'année : le futur attaquant d'Anderlecht est capable de tout

17:20
3
Les premiers contacts ont eu lieu : une porte de sortie se dessine pour Luis Vazquez

Les premiers contacts ont eu lieu : une porte de sortie se dessine pour Luis Vazquez

16:20
1
Un cadre du Standard avoue parfois dépasser les limites : "Tant que ça aide l'équipe..."

Un cadre du Standard avoue parfois dépasser les limites : "Tant que ça aide l'équipe..."

16:00
Anderlecht n'est pas remonté sur la pelouse en seconde période : Gand prend sa revanche !

Anderlecht n'est pas remonté sur la pelouse en seconde période : Gand prend sa revanche !

15:35
L'Unioniste qui sort de l'ombre : "Il va atteindre plus que ce que j'ai atteint comme joueur" Analyse

L'Unioniste qui sort de l'ombre : "Il va atteindre plus que ce que j'ai atteint comme joueur"

15:15
Et si Charleroi pouvait encore espérer de priver le Standard du top 6 ? "Une question d'honneur"

Et si Charleroi pouvait encore espérer de priver le Standard du top 6 ? "Une question d'honneur"

14:30
Un accord a été trouvé : à défaut de signer au Standard, Oumar Diouf va quitter le RFC Liège pour la D1A

Un accord a été trouvé : à défaut de signer au Standard, Oumar Diouf va quitter le RFC Liège pour la D1A

13:40
Gros coup dur : à peine revenu, un Anderlechtois se blesse et cède sa place à Gand

Gros coup dur : à peine revenu, un Anderlechtois se blesse et cède sa place à Gand

14:00
Le match contre la RAAL a fait des dégâts : catastrophe pour le Club de Bruges avant la Ligue des Champions

Le match contre la RAAL a fait des dégâts : catastrophe pour le Club de Bruges avant la Ligue des Champions

15:00
L'avant-match perturbé : un local de supporters carolos incendié avant le choc face au Standard

L'avant-match perturbé : un local de supporters carolos incendié avant le choc face au Standard

13:20
Hein Vanhaezebrouck ne peut pas être plus clair : le dossier Thorgan Hazard agite Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck ne peut pas être plus clair : le dossier Thorgan Hazard agite Anderlecht

12:30
1
La situation se complique : un Diable Rouge en grand danger dans son club

La situation se complique : un Diable Rouge en grand danger dans son club

13:00
Quelles solutions pour Anderlecht ? Il y a des absents... mais Hasi devra prendre un risque

Quelles solutions pour Anderlecht ? Il y a des absents... mais Hasi devra prendre un risque

11:40
Acheté 4 millions, il disparaît des plans : Nicky Hayen tranche dans le vif à Genk

Acheté 4 millions, il disparaît des plans : Nicky Hayen tranche dans le vif à Genk

12:00
"Tu ridiculises ton entraîneur" : le président du Club de Bruges au cœur d'une grosse polémique

"Tu ridiculises ton entraîneur" : le président du Club de Bruges au cœur d'une grosse polémique

11:20
À peine arrivé, déjà patron : Radja Nainggolan a donné un précieux conseil au vestiaire du Patro

À peine arrivé, déjà patron : Radja Nainggolan a donné un précieux conseil au vestiaire du Patro

11:00
🎥 Thibaut Courtois et ses coéquipiers sous le choc : le Real Madrid au bord de la rupture

🎥 Thibaut Courtois et ses coéquipiers sous le choc : le Real Madrid au bord de la rupture

10:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 1-0 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved